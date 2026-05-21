Каждый третий врач допускает, что мертвый мозг можно оживить. Как это возможно?

Почти 30% американских врачей допускают, что однажды мы научимся замораживать мозг умершего человека так, чтобы после разморозки он мог снова работать. Это не цитата из научно-фантастического сериала, а результат свежего опроса, проведенного среди десятка экспертов в области медицины. Граница между жизнью и смертью размывается, и врачи спорят о ней все активнее.

Что такое крионика простыми словами

Идея звучит как сюжет для кино: человек умирает от неизлечимой болезни, его мозг замораживают, а через десятки или сотни лет, когда медицина достаточно продвинется, его размораживают и возвращают к жизни. На практике это называется криоконсервацией — сохранением биологических тканей при сверхнизких температурах.

По данным sfgate.com, первый человек был заморожен с такой целью еще в 1960-х годах. С тех пор в специальных хранилищах по всему миру накопились сотни замороженных мозгов и целых тел. Люди, согласившиеся на эту процедуру, рассчитывают на то, что будущие технологии смогут излечить то, что убило их сегодня.

Проблема в том, что само замораживание — процесс разрушительный. Вода внутри клеток при заморозке расширяется и буквально разрывает их, как лопается бутылка воды, забытая в морозилке. Нежнейшие нейронные связи, которые хранят наши воспоминания, навыки и личность, при этом могут быть утрачены безвозвратно.

Эксперименты ученых с заморозкой мозга

Несмотря на очевидные сложности, в последние годы появились обнадеживающие результаты. В 2024 году группа исследователей в научном журнале Cell рассказали про новый метод сохранения человеческой мозговой ткани, который не разрушал строение и работу мозговых нейронов. Это был важный шаг: впервые удалось показать, что структура нейронных связей может пережить консервацию в относительной целости.

А в начале 2026 года ученые зафиксировали нейрологическую активность в участках мышиного мозга, которые были переведены в стеклоподобное состояние с помощью витрификации. Витрификация — это, по сути, превращение ткани в биологическое стекло: жидкость не кристаллизуется, а застывает в аморфном состоянии, не образуя разрушительных кристаллов льда.

Важно понимать, что активность в отдельных участках мышиного мозга это еще не воскрешение. Это примерно как обнаружить, что отдельные детали разобранного двигателя все еще работают. До сборки и запуска целого механизма нам еще далеко. Но сам факт того, что клетки сохраняют работоспособность после такой процедуры, заставляет ученых относиться к теме серьезнее.

Что врачи думают о заморозке людей

Именно на этом фоне исследователи из Австралии, Швейцарии и США решили узнать, что думают практикующие врачи. Они опросили 150 терапевтов и 184 других специалиста.

Результаты оказались неожиданными. Почти 30% опрошенных врачей сочли в целом правдоподобным, что когда-нибудь мы изобретем условия, при которых мозг сохранит достаточно нейронной информации, чтобы снова работать после смерти. То есть каждый третий врач не исключает такую возможность, пусть и в отдаленном будущем.

Даже среди 70% скептиков большинство не видели проблемы в том, чтобы помогать неизлечимо больным пациентам, которые хотят сохранить свой мозг после смерти. Около 60% опрошенных не видели особых проблем между паллиативной помощью и действиями по сохранению тела. Половина врачей были готовы поддержать решение пациента о криоконсервации мозга, а 44% допускали начало процедуры сохранения еще до остановки сердца.

Может ли мозг сохранить память после заморозки

Это, пожалуй, самый сложный вопрос во всей истории. Наша память, характер, привычки — все это сохранено в триллионах связей между нейронами. Если представить мозг как город, то личность — это не отдельные здания, а вся сеть дорог, мостов и развязок между ними. Разрушить одно здание это полбеды. А если уничтожить дорожную сеть, город перестанет быть городом.

Современные методы криоконсервации постепенно учатся сохранять эту «дорожную сеть». Витрификация, о которой мы говорили выше, позволяет избежать образования ледяных кристаллов, которые и являются главными разрушителями. Но даже при идеальной заморозке остается вопрос: достаточно ли сохранить структуру мозга, чтобы он заработал после разморозки?

Ученые пока не знают ответа. Мы до сих пор не до конца понимаем, как нейронные связи хранят конкретные воспоминания. Без этого понимания говорить о восстановлении личности из замороженного мозга — все равно что пытаться прочитать книгу на языке, который еще не расшифрован.

Проблемы при разморозке мозга после крионики

Препятствий при разморозки мозга несколько, и каждое из них само по себе является нерешенной научной проблемой.

Повреждения при заморозке. Даже лучшие методы витрификации не гарантируют полной сохранности всех клеток и связей между ними;

Даже лучшие методы витрификации не гарантируют полной сохранности всех клеток и связей между ними; Процесс разморозки. Вернуть ткань из стеклоподобного состояния в живое — задача не менее сложная, чем сама заморозка. Неравномерное оттаивание может уничтожить то, что удалось сохранить;

Вернуть ткань из стеклоподобного состояния в живое — задача не менее сложная, чем сама заморозка. Неравномерное оттаивание может уничтожить то, что удалось сохранить; Восстановление кровоснабжения. Мозг потребляет около 20% всей энергии тела. Без работающей кровеносной системы он не может функционировать даже секунды;

Мозг потребляет около 20% всей энергии тела. Без работающей кровеносной системы он не может функционировать даже секунды; Пересадка в тело. Даже если мозг «проснется», ему нужно тело или его аналог, чтобы поддерживать работу.

Нейробиолог Ариэль Зелезников-Джонстон из Университета Монаша, руководивший исследованием, отмечает, что многие врачи просто незнакомы с современными методами консервации.

Можно ли воскресить человека при помощи крионики

Здесь важно провести четкую границу. Даже если в лаборатории удается разбудить нейроны в замороженном мозге человека, это принципиально отличается от возвращения человека к жизни. Сознание — это сложная, координированная работа миллиардов нейронов, связанных с телом, органами чувств, гормональной системой.

Примерно каждый пятый врач в опросе выразил обеспокоенность тем, что стремление к идеальной консервации может конфликтовать с качеством ухода за живым пациентом. Например, назначение препаратов, разжижающих кровь, улучшает качество сохранения тканей после смерти, но может повлиять на лечение при жизни. Большинство врачей были готовы назначать такие препараты, однако этнические вопросы никуда не исчезают.

Для неизлечимо больных пациентов криоконсервация может быть своего рода ставкой на будущее, не особо отличающейся от других форм посмертных ритуалов. Если есть хоть малейший шанс выиграть еще немного времени, многие хотят попробовать.

Но будет ли в будущем побеждена смерть — вопрос, на который пока нет ответа. Современная наука же делает первые, но очень осторожные шаги: учится сохранять строение мозга, проверяет живость отдельных клеток, ищет способы свести повреждения к минимуму. От этих шагов до возвращения сознания — путь, который может занять десятилетия, а может оказаться тупиковым.

Что действительно важно в результатах этого опроса — медицинское сообщество перестает воспринимать тему как чистую фантастику. Почти треть врачей готовы допустить такую возможность, а большинство не видят проблемы в том, чтобы поддерживать пациентов, которые на это рассчитывают. Разговор о границе между жизнью и смертью из философского постепенно становится практическим, и это, пожалуй, самое любопытное в этой истории.