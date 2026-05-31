Что происходит с кровью космонавта в невесомости: ученые только начинают это понимать

В невесомости у человека меняются свойства крови, и это может стать одной из главных угроз для космонавтов в дальних полетах. На Международной космической станции экипаж изучает, как именно космос влияет на свертываемость крови и иммунитет, чтобы понять, как защитить людей во время долгих экспедиции на Марс и Луну.

Влияние невесомости на кровь человека

Когда мы представляем опасности космоса, в голову приходят радиация, метеориты или отказ техники. Но одна из самых коварных угроз скрыта внутри самого тела каждого космонавта. Речь о том, как меняется кровь, когда на нее перестает действовать привычная земная гравитация.

На борту станции члены экспедиции 74 провели серию биологических экспериментов, посвященных тромбоцитам и иммунным реакциям. Это та самая работа, которая в будущем поможет защитить людей в долгих миссиях к Луне, Марсу и дальше. Результаты работы опубликованы на сайте NASA.

Главная проблема в том, что длительная невесомость влияет сразу на множество систем организма, и кровь не входит в число исключений. Ученых особенно беспокоит риск образования тромбов во время долгих полетов, когда быстро вернуться на Землю за помощью уже не получится.

Зачем на МКС изучают свертываемость крови

Тромбоциты — это крошечные частицы клеток, которые помогают организму останавливать кровотечение и формировать сгустки крови. На Земле этот процесс работает как отлаженный механизм. Допустим, человек поранился. После этого кровь сворачивается, и ранка затягивается. Но в космосе все может пойти иначе.

Астронавты NASA обрабатывали образцы тромбоцитов внутри специального бокса в японском модуле «Кибо». Проведение эксперимента именно на орбите важна потому, что поведение клеток в настоящей невесомости невозможно идеально воспроизвести в лаборатории на Земле.

Исследование пытается понять, как невесомость влияет на работу тромбоцитов, воспаление и иммунитет. Ученые хотят выяснить сворачивается ли кровь человека в космосе правильно. Ведь есть риск, что при ранении во время космического полета, космонавты просто истекут кровью.

Чем опасны тромбы в дальнем космосе

Здесь стоит объяснить, почему тромб — это серьезно. На Земле оторвавшийся тромб может вызвать инсульт или закупорку легочной артерии, и человеку нужна срочная медицинская помощь. А теперь представьте ту же ситуацию на корабле, летящем к Марсу. Это просто ужас.

Оказать медицинскую помощь в далеком космосе гораздо сложнее, чем на низкой околоземной орбите. С МКС космонавта при необходимости можно эвакуировать за несколько часов. В миссии к Марсу такой возможности нет вообще, поэтому экипаж остается один на один с проблемой на месяцы.

Поэтому ученые ищут способы заранее снизить риски образования тромбов в космосе. Данные с орбиты помогут понять, что в организме человека неправильно работает в космосе, и в перспективе разработать защиту для космонавтов. Любопытно, что те же исследования могут пригодиться и на Земле, например, для лечения пациентов с нарушениями свертываемости крови.

Как космос влияет на иммунитет и сердце космонавтов

Проблемы с кровью это лишь часть большой картины. Накопленные данные показывают, что космический полет затрагивает почти все основные системы организма. Среди известных эффектов:

потеря плотности костей;

атрофия мышц из-за отсутствия нагрузки;

изменения зрения после долгого пребывания на орбите;

сбои в работе иммунной системы.

Чтобы рассмотреть клетки в деталях, инженер NASA Джек Хэтэуэй собрал образцы тромбоцитов и поместил их в флуоресцентный микроскоп KERMIT — прибор, который умеет показывать тончайшие изменения в клетках. С его помощью ученые наблюдают, как тромбоциты реагируют на долгое пребывание в космосе, и отслеживают необычные процессы в свертывании крови, общении клеток и работе иммунитета.

Все это часть растущего интереса к тому, как тело адаптируется, когда гравитация почти исчезает.

Какие еще эксперименты проводят на МКС

Научная программа МКС не ограничивается кровью. В тот же день Джессика Меир фотографировала растущие микрозелень и люцерну в рамках сельскохозяйственных опытов. Сделано это было потому, что будущие дальние миссии почти наверняка будут зависеть от умения выращивать свежую еду вдали от Земли.

Крис Уильямс участвовал в перекачке воды между американской и российской системами, а затем вместе с Меир прошел проверку зрения. Такой контроль важен, потому что у части космонавтов зрение меняется после долгих полетов.

Софи Аденот тестировала прототип внутреннего скафандра от ESA, новую конструкцию, которую легче надевать и снимать внутри корабля. А Джек Хэтэуэй работал с образцами в установке для обработки проб, изучая, как невесомость влияет на лекарства. Это может открыть путь к новым, более эффективным препаратам.

Почему исследования важны для полетов в космос

NASA подчеркивает, что МКС работает как испытательный полигон для будущих экспедиций. Здоровье космонавтов станет решающим фактором успеха любых миссий за пределы околоземной орбиты. Надо ли говорить, что без здорового экипажа никуда не долететь?

Исследования свертываемости крови, иммунитета, зрения, питания и лекарств складываются в основу безопасности для долгих полетов. Каждый эксперимент добавляет деталь к большому пазлу: как сохранить человека здоровым в путешествии, которое может длиться месяцы и даже годы.

Важно понимать, что это пока просто исследование, а не готовое решение. Ученые еще только выясняют, какие именно системы в организме человека дают сбой в невесомости. Но именно с таких аккуратных наблюдений и начинается дорога к Луне и Марсу, чтобы к моменту старта дальних миссий мы уже знали, как защитить людей от скрытых угроз внутри их собственного тела.