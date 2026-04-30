Аквариумная рыба за 5000 долларов, которая не умрёт

Вера Макарова

Аквариум с экзотической рыбой — украшение любого дома или офиса. К тому же давно известно, что животные помогают снижать стресс, а наблюдение за рыбами часто работает как простая домашняя медитация. Но содержание капризных тропических рыб требует серьёзных знаний, времени и денег. Китайская компания FullDepth предложила радикальное решение: робот-рыба с мягким телом, которая плавает настолько реалистично, что отличить её от живой арованы с первого взгляда почти невозможно. Единственное, что ей нужно, — ежедневная зарядка аккумулятора.

Робот-рыба, неотличимая от настоящей: аквариум, за которым не нужно ухаживать

Что такое бионическая рыба FullDepth и как она устроена

Устройство официально называется Intelligent Soft-Bodied Bionic Arowana и выпускается китайской компанией FullDepth — производителем из Шэньчжэня, который специализируется на подводных устройствах, ROV (телеуправляемых подводных аппаратах) и камерах. То есть это не стартап из гаража, а компания с реальным опытом в подводной робототехнике. Вообще, инженеры уже давно создают роботов, имитирующих поведение животных, и бионическая рыба является логическим продолжением.

Робот имеет длину 69 см и высоту 20 см, весит 3,8 кг и может плавать со скоростью до 1,9 км/ч — примерно так же неторопливо, как живая аровна в аквариуме. Одна зарядка литиевого аккумулятора обеспечивает до 12 часов автономного плавания.

Bionic Arowana доступна в стандартных цветах — золотом и красном, хотя можно заказать и индивидуальную расцветку, а также робота в виде другого вида рыбы. Устройство было представлено в Китае в марте 2026 года.

Как работает робот-рыба и имитирует плавание

Главная инженерная задача — заставить робота двигаться в воде не как жёсткую игрушку, а как живое существо. По словам FullDepth, робот «использует нейромоторные модели рыб в сочетании с алгоритмами ИИ и высокоточным контролем ориентации, чтобы реалистично имитировать поведение арованы при плавании».

На практике это означает, что мягкое тело робота изгибается волнообразно, как тело настоящей рыбы, а не просто вращает пропеллер. Именно этот подход делает движения настолько естественными, что результат выглядит довольно убедительно даже на видео. Похожая логика лежит в основе направления, где роботы создаются из мягких материалов, чтобы двигаться естественнее и безопаснее взаимодействовать с окружающей средой.

По умолчанию робот-арована плавает по аквариуму автономно, но его также можно направлять с помощью беспроводного пульта — правда, радиоуправление работает только на небольшой глубине. Максимальная рабочая глубина робота составляет 20 метров, что сильно превышает размеры любого домашнего аквариума и открывает возможности для использования в общественных водоёмах.

Почему аровану сложно содержать в домашнем аквариуме

Чтобы оценить смысл этого изобретения, стоит понять, что арована — одна из самых требовательных аквариумных рыб в мире. Эти пресноводные рыбы, обитающие в основном в бассейне Амазонки, высоко ценятся среди аквариумистов, но очень капризны в содержании: им нужен живой корм, идеально чистая вода со строго определёнными параметрами и крупный аквариум, ведь взрослые особи вырастают до 120 см.

Живая арована — одна из самых крупных и капризных аквариумных рыб

Минимальный рекомендуемый объём аквариума для арованы — 150 галлонов (около 570 литров), а по-хорошему нужен аквариум длиной 2,5 метра и объёмом от 950 литров. Арованы более чувствительны к нитратам, чем большинство рыб, поэтому владельцам приходится регулярно делать частичные подмены воды и постоянно контролировать химический состав.

Кроме того, арованы — мощные прыгуны, способные выскочить из воды, если их что-то напугает. А ещё взрослые арованы — одиночки, содержание нескольких особей вместе вызывает стресс и агрессию. Словом, это рыба для настоящих энтузиастов с большим бюджетом и временем.

Сколько стоит робот-рыба и живая арована сегодня

Представитель FullDepth сообщил, что за пределами Китая робот-арована пока официально не продаётся, а окончательная розничная цена ещё не определена, но ориентировочно составит около 5 000 долларов за единицу.

Много? Зависит от точки зрения. Некоторые виды настоящих арован стоят сотни тысяч долларов. В зависимости от вида и региона живая арована может обойтись от нескольких сотен до 300 000 долларов и более за отдельные экземпляры. Высокая цена объясняется тем, что арованы относятся к исчезающим видам с высоким спросом — предложение просто не успевает за ним.

А ведь помимо покупки самой рыбы нужно ещё вложиться в огромный аквариум, фильтрацию, обогрев, корм и регулярное обслуживание. Робот за 5 000 долларов не требует ничего, кроме зарядки, и не может заболеть, выпрыгнуть из аквариума или погибнуть от стресса.

Роботизированный аквариум может стать элементом интерьера без хлопот по содержанию.

Для кого создана бионическая аровна FullDepth и какое у неё будущее

Очевидно, что робот-арована — это не замена настоящей аквариумистике как хобби. Людям, которые разводят рыб ради процесса ухода и наблюдения за живыми существами, робот неинтересен. Но для ресторанов, отелей, приёмных в клиниках и офисах, где аквариум нужен как элемент дизайна и атмосферы, такое решение выглядит вполне практичным.

С учётом того, что FullDepth занимается разработкой и производством подводных роботов и компонентов для профессиональных и потребительских задач, появление бионической рыбы — логичное расширение линейки. Компания уже производит подводные камеры и роверы для морской инженерии, а значит, у неё есть компетенции для доведения продукта до ума.

Но если спрос окажется достаточным, вполне вероятно появление новых видов бионических рыб и более доступных моделей. В конце концов, идея аквариума без ухода, корма и страданий живых существ может оказаться привлекательной для куда более широкой аудитории. Тем более идея, что домашних животных заменят роботы, обсуждается уже давно — просто теперь она начинает выглядеть не как фантастика, а как реальный товар для интерьера.

Новости по теме: Технологии
Как определяют время смерти человека с помощью ИИ: точнее стандартных методов. Фото.
Как определяют время смерти человека с помощью ИИ: точнее стандартных методов
Можно ли на самом деле вывести дата-центры в космос. И зачем это нужно. Фото.
Можно ли на самом деле вывести дата-центры в космос. И зачем это нужно
Гениальная идея или хлам. Как работает летающий зонт. Фото.
Гениальная идея или хлам. Как работает летающий зонт