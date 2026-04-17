Аэрогриль для дома: какой выбрать и где купить со скидкой по выгодной цене

Аэрогриль уже не воспринимается как диковинка — это рабочий инструмент, который спокойно заменяет и духовку, и фритюрницу и при этом позволяет готовить достаточно полезную еду. Готовит он заметно быстрее классической плиты, масла требует минимум, а следить за процессом практически не нужно — загрузил продукты, выбрал режим и пошёл заниматься другими делами. Сегодня смотрим на две модели Cosori: DC601 на 6 литров, рассчитанную на семью из 4–6 человек, и серьёзную TF102S с двумя зонами объёмом 10 литров для тех, кто привык готовить с размахом.

Cosori DC601: компактный аэрогриль с мощным двигателем

Главная фишка DC601 — DC-мотор, который раньше в аэрогрилях не использовался. Вентилятор раскручивается до 3600 оборотов в минуту, и за счёт этого еда доходит до готовности значительно быстрее. Полноценный ужин на всю семью — буквально за 20 минут. В обычной духовке на то же самое уйдёт минут 40–60, а то и больше.

Корзина вмещает 6 литров — этого достаточно, чтобы запечь целую курицу. Технология TurboBlaze вместе с пятью режимами скорости обдува обеспечивает золотистую хрустящую корочку, при этом внутри продукт остаётся сочным. Температура регулируется точно, поэтому мясо не пересушится, а выпечка не останется сырой.

Внутри одного корпуса спрятаны 9 режимов работы: от жарки и гриля до выпечки и разморозки. В коробке уже лежат антипригарная чаша и решётка для корочки — ничего докупать не надо. А ещё производитель приложил 30 рецептов от шеф-поваров с пошаговыми инструкциями, так что разобраться сможет даже тот, кто раньше дальше яичницы не заходил.

Cosori TF102S: двухзонный аэрогриль для большой семьи

TF102S создан для тех, кому одной зоны мало. Прибор умеет работать в двух форматах: как единая камера объёмом 10 литров или как два отдельных отсека по 5 литров каждый. На деле это значит, что основное блюдо и гарнир готовятся параллельно — с разными температурами и таймерами. Никакого ожидания, пока первая партия дойдёт до кондиции.

Равномерный прогрев обеспечивает система Dual Blaze: четыре нагревателя расположены сверху и снизу, а двухуровневая решётка распределяет горячий воздух по всему объёму. В итоге — прирост скорости на 35% относительно стандартных моделей и одинаковый результат что по краям, что в центре. Температурный коридор от 40 до 240 градусов закрывает любые сценарии: хоть бережную сушку ягод, хоть интенсивную обжарку. Фактически аэрогриль берёт на себя функции и духового шкафа, и микроволновки.

В арсенале TF102S — 8 программ приготовления, а общая производительность выше на 50% по сравнению с типовыми аэрогрилями. По данным производителя, содержание жира в готовой еде снижается до 97% — масла уходит минимум, а корочка всё равно получается хрустящей. Покрытие корзины безопасное и антипригарное, а сам прибор рассчитан на серьёзные объёмы готовки.

Какой аэрогриль выбрать

Для семьи из 4–6 человек, которой нужен надёжный прибор на каждый день, подойдёт DC601. Шести литров хватает для большинства бытовых задач, а DC-мотор разгоняет приготовление до скоростей, которые духовке и не снились. Встроенная книга рецептов от шеф-поваров — отдельный плюс для тех, кому лень ломать голову над меню.

Параметр Cosori DC601 Cosori TF102S Объём 6 литров 10 литров (или 2×5 л) Количество зон 1 1 или 2 Функций 9 8 Технология TurboBlaze, DC-двигатель Dual Blaze Температура до 240 °C 40–240 °C Для кого Семья 4–6 человек Большие застолья

TF102S — выбор для тех, кто часто зовёт гостей, готовит несколько блюд одновременно или просто любит запас по объёму. Две автономные зоны реально экономят время, а 10 литров позволяют уместить крупную индейку или наготовить еды на несколько дней. Расширенный температурный диапазон оценят любители сушки и томления при низких градусах.

У обеих моделей есть общее преимущество — лёгкий уход. Корзина с антипригарным покрытием и все аксессуары спокойно отправляются в посудомойку, так что после готовки не придётся полчаса скрести жир вручную. Мелочь, казалось бы, но именно из-за муторного мытья техника часто пылится на полке вместо того, чтобы работать.

Внешне оба аэрогриля выглядят достойно: строгие формы, качественные материалы, никакого ощущения дешёвой пластмассы. Они нормально смотрятся на современной кухне и не вызывают желание спрятать их в шкаф. Как вариант подарка на новоселье или день рождения — отличная идея: красиво и при этом по-настоящему полезно.

