Классные светильники с АлиЭкспресс, которые я купил сам и за которые не стыдно

Свет в квартире — это то, на что обращаешь внимание, только когда он раздражает. Верхний бьёт в глаза, настольная лампа освещает ровно полстола, а в коридоре ночью ты вообще как в бункере. Я последний год целенаправленно собираю подсветку и светильники с AliExpress — не хрустальные люстры, а конкретные штуки, которые решают конкретные задачи. Ночник для ребёнка, датчик движения в коридор, фонарь в гараж, атмосферная лампа в спальню. Вот вам 7 моих личных находок с AliExpress, за которые мне реально не стыдно.

Налобный фонарь — без него я в гараж больше не хожу

Название в карточке, конечно, шедевральное, но не дайте ему вас обмануть — это налобный фонарь с несколькими режимами света. Купил в марте, и с тех пор он живёт у меня на крючке в прихожей. Раньше лез в гараж с телефоном в зубах — теперь надеваю фонарь и обе руки свободны. Есть красный режим, который не слепит в темноте и не сбивает ночное зрение, плюс защита от влаги — под дождём с собакой гулял, всё работает.

Несколько режимов яркости переключаются кнопкой на корпусе, никаких приложений и Bluetooth — просто нажал и светишь. Угол наклона регулируется, так что можно направить луч и вниз под ноги, и прямо перед собой. Удобно и на рыбалке, и при мелком ремонте дома.

Крепление на голове мягкое, за пару часов работы не давит и не натирает. Заряжается по USB — воткнул в любой повербанк и через пару часов снова полный. За свою цену это одна из самых практичных покупок в этой подборке.

Цена: 2 527 рублей

Лампа с датчиком движения — приклеил в коридоре и забыл

Ночью встаёшь за водой и на автопилоте врезаешься в косяк — знакомо? Эта лампа с датчиком движения решает проблему без единого выключателя. Проходишь мимо — она зажигается, уходишь — гаснет сама. Я заказал четыре штуки ещё осенью: одну в коридор, одну в кладовку, одну внутрь шкафа и одну под кровать дочери. Работают от встроенного аккумулятора, заряжаются по USB — никаких батареек и проводов.

Крепится на магнит или двусторонний скотч, так что сверлить стену не нужно. Свет мягкий, тёплый — не слепит, но вполне хватает, чтобы не наступить на кота. Датчик срабатывает примерно с двух-трёх метров, ложных срабатываний за полгода я не заметил.

Отдельный кайф — цена. За 400 рублей вы получаете полностью автономную подсветку, которая не требует вообще никакого внимания. Подзаряжаю раз в пару месяцев — и это при ежедневных срабатываниях. Одна из тех находок с AliExpress, которые окупаются в первую же ночь.

Цена: 400 рублей

RGB-ночник на аккумуляторе — таскаю из комнаты в комнату

Идея тут до боли простая: настольная сенсорная лампа с рассеянным светом и RGB-режимами, которая работает без провода. Я взял этот RGB-ночник в январе, и он сразу прописался на прикроватной тумбочке. Но фишка в том, что он на аккумуляторе — снял со стола, отнёс на кухню, поставил рядом с чашкой, и у тебя уже уютный свет без верхней люстры.

Управление сенсорное: касаешься корпуса — переключаешь цвет или яркость. Никаких кнопок и пультов — всё интуитивно. Выглядит минималистично, без лишних надписей и логотипов. Свет мягкий и рассеянный, глаза не устают, даже если оставить рядом на всю ночь.

Заряжается по USB-C, одного заряда хватает на несколько вечеров в среднем режиме яркости. За тысячу рублей — портативная лампа, которая реально работает как полноценный ночник, а не как светящаяся игрушка из перехода.

Цена: 1 018 рублей

Ночник с медузами — дочь залипает перед сном каждый вечер

Когда хочется не просто свет, а что-то завораживающее — ночник с плавающими медузами попадает точно в цель. Внутри прозрачной колбы медленно двигаются силиконовые медузы, подсвеченные мягким светом, и эффект реально гипнотический. Я поставил его в комнату дочери в ноябре — с тех пор это её личный ритуал: ложится, включает медуз, и через десять минут спит.

Подсветка меняет цвета плавно, без резких переходов. Шума практически нет — мотор, который гоняет воду, работает тихо, в спальне не мешает. Размер компактный, на тумбочку встаёт без проблем. Медузы выглядят на удивление натурально, особенно в темноте, когда весь свет в комнате только от этого ночника.

За 800 рублей это скорее элемент декора и атмосферы, чем полноценный источник света. Но именно для вечернего расслабления или детской — вещь. Раньше дочь засыпала под мультики на планшете, теперь под медуз. Я считаю это победой.

Цена: 800 рублей

LED-бабочка — повесил на стене, гости спрашивают где брал

На первый взгляд кажется чистым декором для Instagram-фоточек, но вживую эта LED-бабочка с прозрачными крыльями впечатляет сильнее, чем на картинке. Размах крыльев — около 40 сантиметров, и за счёт прозрачного материала свет ложится мягко, рассеиваясь вокруг. Я повесил её на балконе в зоне, где мы пьём чай вечером, — эффект совершенно другой по сравнению с обычной гирляндой.

Есть два режима: статичный и динамический, где крылья как бы «дышат» светом. Второй вариант вечером создаёт ощущение, что бабочка реально живая. Работает от сети, провод достаточно длинный, чтобы дотянуть до ближайшей розетки на балконе или террасе.

Тут главное — не ждать от неё функции полноценного освещения. Это именно атмосферный элемент: тёплый вечер, приглушённый свет, красивая бабочка на стене. Для балкона, веранды или садового участка — работает отлично. Для тех, кому важен уют, а не люмены.

Цена: 3 100 рублей

Проектор заката — ставлю вечером и зал превращается в лаунж

Если вы видели в соцсетях фото с красивым оранжево-красным кругом на стене — скорее всего, это он. Проектор заката бросает на стену или потолок мягкое тёплое пятно света, которое действительно напоминает закатное солнце. Звучит как ерунда, но в тёмной комнате вечером эффект на удивление уютный.

Технически всё просто: LED-лампа с линзой, которая создаёт направленный световой круг. Подключается в обычную розетку через USB, угол наклона можно менять, чтобы проецировать куда удобно — на стену за диваном, на потолок над кроватью. Корпус компактный, легко переставить.

За 350 рублей — это, пожалуй, самый дешёвый способ поменять атмосферу в комнате без ремонта и дизайнера. Что купить на AliExpress, если хотите уют за копейки? Вот это. Включаете, гасите верхний свет — и обычный зал становится чем-то вроде лаунж-бара.

Цена: 350 рублей

Светильник-медвежонок в детскую — жена выбирала час, а я доволен

Освещение в детской — отдельная задача. Нужно, чтобы светило мягко, не пугало ребёнка формой и при этом вписывалось в интерьер, а не выглядело как пластиковый мусор. Этот светильник в виде медвежонка с шариком справляется со всем сразу. Медвежонок держит в лапах светящийся шар — именно он даёт мягкий рассеянный свет, достаточный для ночника.

Доступен в нескольких цветах, так что можно подобрать под конкретную комнату. Материал приятный на ощупь, без острых краёв и мелких деталей — для детской это критично. Габариты средние: не огромный, но и не теряется на полке. Жена выбирала между пятью вариантами ночников — остановилась на этом, и я согласен, что выглядит он симпатичнее большинства конкурентов.

По сути это декоративный ночник, а не полноценная лампа. Но для того, чтобы ребёнок не боялся темноты и при этом комната не превращалась в операционную от яркого света, — ровно то, что нужно. За 1 950 рублей получается и ночник, и элемент декора в одном корпусе.

Цена: 3 250 рублей

