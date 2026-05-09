За что туристов штрафуют в отпуске: лекарства, купальник и Будда

Собираясь в отпуск, мы обычно проверяем визовые требования, курс валюты и погоду. Но мало кто заглядывает в местное законодательство — а зря. В разных странах мира встречаются запреты, которые звучат как шутка, но за их нарушение вполне реально получить штраф. Привычные вещи вроде упаковки лекарств в чемодан или прогулки в купальнике по набережной могут обернуться крупным штрафом, конфискацией вещей и даже арестом. Вот семь таких законов, которые полезно знать до того, как вы окажетесь в аэропорту.

Какие лекарства запрещено ввозить в Японию

Привезти с собой в Японию упаковку тайленола, судафеда или найквила — значит нарушить закон. Японский закон о фармацевтических препаратах запрещает ввоз многих безрецептурных лекарств, которые в России, США или Европе продаются в любой аптеке без рецепта. Под запрет попадают популярные противоотёчные средства, препараты от аллергии и даже некоторые рецептурные лекарства от СДВГ и депрессии.

При этом рецепт от врача или медицинская справка ситуацию не спасают — препарат всё равно считается нелегальным. Если такие таблетки обнаружат в вашем багаже, даже случайно забытые, это может привести к задержанию. А если вы увидите подобные лекарства в продаже на территории Японии, скорее всего, речь идёт о чёрном рынке.

Перед поездкой в Японию имеет смысл свериться со списком запрещённых веществ на сайте посольства и при необходимости заранее подобрать разрешённые аналоги. А иногда проблемы в путешествии начинаются вообще с мелочей — например, с обычных ракушек на пляже.

Почему нельзя сидеть на Испанской лестнице в Риме

Испанская лестница — одна из самых фотографируемых достопримечательностей Рима. Но с 2019 года садиться на её ступени запрещено. Причина прозаичная: толпы отдыхающих туристов создавали такие заторы, что по лестнице стало сложно просто пройти.

Впрочем, римские власти действуют мягко. Сначала вы услышите свисток и вежливую просьбу встать. Штраф от 170 до 420 евро (примерно от $185 до $460) грозит только тем, кто отказывается подчиниться. Так что, если хотите передохнуть, лучше найти ближайшее кафе — заодно и кофе выпьете.

За поцелуи в ОАЭ можно получить штраф

Объединённые Арабские Эмираты — популярное направление для отдыха, но местные законы о публичном поведении могут удивить. Статья 411 уголовного кодекса страны квалифицирует публичное проявление чувств как «непристойное действие». Держаться за руки — допустимо, но объятия и поцелуи в общественных местах в ОАЭ незаконны.

Нарушителям грозит штраф до $270 и даже тюремное заключение. Это не пустая угроза: в 2010 году двух британцев, которые при встрече поцеловались в щёку, посадили в тюрьму на месяц. Закон распространяется на всех — и на граждан, и на туристов.

Почему на Карибах запрещён камуфляж

Одежда часто выдаёт приезжего: иногда достаточно цвета куртки или неуместных шорт, чтобы местные сразу поняли, что перед ними типичный турист. Но если вы любитель камуфляжа, на Карибах это может обернуться не очень хорошо. На Ямайке и в ряде других карибских стран носить одежду с камуфляжным принтом запрещено по закону.

Причина практическая: военная и полицейская форма в этих странах выполнена в камуфляжной расцветке, и гражданские в похожей одежде создают путаницу. Штраф за нарушение может достигать $2 000, а одежду могут попросить снять и сдать прямо на месте. Так что любимую камуфляжную футболку лучше оставить дома, если вы летите в Карибский регион.

Почему в Вене запрещено кормить голубей

С 2014 года в Вене действует закон, запрещающий кормить голубей. Столица Австрии столкнулась с серьёзной проблемой перенаселения птиц: подкормка со стороны жителей и туристов приводила к тому, что голуби размножались быстрее обычного, а остатки корма привлекали крыс.

Штраф за нарушение — около 36 евро (примерно $42). Сумма небольшая, но закон преследует ещё одну цель: человеческая еда вредит самим птицам. Так что, отказавшись от кормления, вы одновременно бережёте и кошелёк, и голубей.

Почему в Барселоне нельзя ходить в купальнике

В Барселоне когда-то было обычным делом прогуляться от пляжа до ресторана в купальнике или плавках. Но с 2011 года городской совет запретил появляться в пляжной одежде за пределами песчаной полосы. Купальник или плавки на улицах Барселоны считаются нарушением общественного порядка.

Сценарий такой же, как с Испанской лестницей в Риме: сначала предупреждение, а если турист отказывается накинуть что-нибудь поверх — штраф от $140 до $580. Правило действует по всей Испании, не только в Каталонии.

Почему из Таиланда нельзя вывозить Будду

Привезти из Таиланда деревянную фигурку Будды, постер или украшение с его изображением кажется самым естественным сувениром. Но тайское законодательство требует письменного разрешения властей на вывоз предметов с изображением Будды — будь то резьба по дереву, ювелирные изделия или даже плакаты.

Без такого разрешения предметы конфискуют прямо в аэропорту. Помимо этого, нарушителю грозит крупный штраф, а в отдельных случаях — и тюремное заключение. Особенно строго закон применяется к религиозным антикварным предметам.