В Москве передвигали целые дома, пока жильцы оставались внутри

В 1930-х годах в Москве происходило то, во что сложно поверить: многоэтажные каменные дома весом в тысячи тонн сдвигали с места вместе с жильцами, мебелью, работающим водопроводом и электричеством. Люди ложились спать по одному адресу, а просыпались уже по другому. Это не городская легенда вроде крокодилов в канализации Нью-Йорка, а реальная инженерная практика, которая сохранила десятки исторических зданий столицы.

Первый случай перемещения здания

Идея передвигать постройки с места на место появилась задолго до советских строителей. Первый документально подтвержденный случай относится к 1455 году: в итальянской Болонье архитектор Аристотель Фиораванти передвинул 24-метровую колокольню при церкви Санта-Мария-Маджоре на 13 метров. Башня мешала строительству нового здания городской администрации, и Фиораванти с помощью изобретенных им механизмов переместил ее за несколько дней. За этот подвиг городской совет присвоил ему звание старшины ложи каменщиков и назначил пожизненное содержание.

В России первый опыт относится к 1812 году, когда крестьянин Дмитрий Петров сдвинул деревянную церковь в Моршанске на 30 метров. А первое каменное здание переехало в 1898 году — двухэтажный особняк на Каланчевской улице в Москве, принадлежавший вдове шотландца Джейн Мак-Гилль. Дом отделили от фундамента, поставили на катки и с помощью лошадей перевезли на 100 метров. Но все эти случаи были единичными, штучными проектами.

Создание Треста по передвижке зданий

Все изменилось после утверждения в 1935 году Генерального плана реконструкции Москвы. Город задумали перестроить радикально: расширить старые улицы, проложить новые магистрали. Проблема заключалась в том, что на пути новых дорог стояли десятки жилых домов, среди которых были и памятники архитектуры. Просто снести их посчитали неприемлемым.

Решение нашлось инженерное: здания решили не уничтожать, а передвигать. Для этого при Моссовете сформировали специальную организацию — Трест по передвижке и разборке зданий. Его главным инженером стал Эммануил Гендель — выдающийся специалист, который в итоге посвятил передвижке зданий более 40 лет жизни.

Прежде чем браться за серьезные объекты, сотрудники треста набирались опыта. Они переместили шесть небольших кирпичных зданий, в том числе домик Апрелевского завода грампластинок и несколько строений в районе Серебряного бора. На этих «тренировках» инженеры осваивали повороты и смену направления движения.

Как в Москве передвигали многоэтажный дом

Сам процесс передвижки выглядел примерно так. Сначала здание отделяли от фундамента, и для этого в нижней части стен пробивали ряд проемов, через которые вставляли мощную металлическую раму. Под ней укладывали рельсы и катки. Рельсовые пути тянулись от старого места до нового фундамента, подготовленного заранее.

Здание двигали с помощью лебедок и домкратов. Вся конструкция перемещалась по каткам настолько плавно, что жильцы внутри зачастую не ощущали движения. Коммуникации вроде водопровода, электричества и телефона делали гибкими и удлиняли, чтобы во время переезда ничего не отключалось. Подготовка к передвижке занимала несколько месяцев, а само перемещение могло завершиться за считанные дни или даже за одну ночь.

Как передвигали дом на Садовнической улице

Первым по-настоящему масштабным проектом стал пятиэтажный дом на улице Осипенко (ныне Садовническая). Здание имело Г-образную форму, и его длинная часть мешала строительству Краснохолмского моста. Гендель предложил разрезать дом на две половины: короткую оставить на месте, а длинную переместить.

Задумку осуществили за три дня. Дом двигался по 37 рельсовым путям, и все это время жильцы оставались в квартирах. Работали электричество, водопровод, телефон и радио, так что бытовая жизнь не прерывалась ни на минуту. Движение было настолько плавным, что многие обитатели дома, по воспоминаниям современников, узнали о переезде уже постфактум.

Соревнование СССР и США: кто передвинет более тяжелый дом

Передвижка зданий не была исключительно советской практикой. В 1930 году в Индианаполисе провернули впечатляющую операцию с восьмиэтажным зданием телефонной компании Indiana Bell весом около 11 тысяч тонн. За 34 дня его сдвинули на 16 метров и развернули на 90 градусов. Все это время внутри продолжали работать 600 сотрудников, обслуживая около 170 тысяч телефонных линий по всему штату.

Для советских инженеров превзойти американский рекорд стало делом профессиональной чести. И случай представился при расширении улицы Горького (нынешняя Тверская). Под угрозой сноса оказалось Саввинское подворье, роскошное здание в неорусском стиле, построенное в 1905–1907 годах. Его вес составлял около 23 тысяч тонн, более чем вдвое больше, чем у американской телефонной станции.

Саввинское подворье: переезд за одну ночь

История передвижки Саввинского подворья — пожалуй, самый яркий эпизод во всей этой эпопее. Здание весом 23 тысячи тонн стояло на красной линии Тверской и мешало расширению улицы. Его планировали снести, но жильцы обратились в Моссовет с просьбой сохранить дом.

В итоге Гендель разработал план передвижки. Под зданием уложили 36 рельсовых путей, смонтировали лебедки и домкраты. Жильцов предупредили о предстоящем переезде, но точные сроки намеренно не сообщали, им называли заведомо неверные даты. Делалось это сознательно: инженеры не хотели лишней паники и суеты.

Ночью дом тронулся с места. Двадцатитонная лебедка плавно сняла подворье с фундамента и покатила по рельсам. Передвижку завершили за трое суток, сдвинув здание почти на 50 метров вглубь квартала. Утром жители обнаружили, что живут уже по новому адресу — Тверская, 6.

На освободившемся месте возвели сталинский жилой дом по проекту Аркадия Мордвинова, который полностью закрыл обзор на подворье. Сегодня, чтобы увидеть этот архитектурный памятник, нужно зайти во двор дома № 6 по Тверской — и неожиданно обнаружить там сказочный терем с остроконечными башенками.

Сколько зданий передвинули в Москве

Всего в Москве за несколько десятилетий сдвинули с места около 70 архитектурных объектов. Среди них — здание Моссовета (нынешняя мэрия), Глазная больница, которую не просто переместили, но и развернули почти на 97 градусов, причем врачи внутри продолжали принимать пациентов.

Последним «переехавшим» зданием стал МХАТ имени Чехова — в 1983 году часть здания отрезали и отодвинули, чтобы увеличить зрительный зал и служебные помещения. После этого практика передвижки фактически прекратилась, потому что началась перестройка, и перед страной встали совсем другие задачи.

Инженер Гендель, стоявший за большинством этих проектов, продолжал работать до глубокой старости. Его последним проектом в 1988 году стало выпрямление покосившегося девятиэтажного дома в Большом Афанасьевском переулке, тогда ему было 85 лет.

История московских передвижек — это пример того, как инженерная мысль может найти изящный выход там, где, казалось бы, остается только ломать. Десятки зданий, которые сегодня стоят на улицах Москвы, могли бы давно превратиться в строительный мусор, если бы не люди, которые придумали, как заставить дома ездить.