Спутники нашли 260 неожиданных захоронений в Сахаре. Это исчезнувшая культура

Международная группа археологов нашла в пустыне Восточного Судана 260 огромных круговых захоронений, о которых раньше никто не знал. Внутри — кости людей и животных, уложенные вокруг центральной фигуры. Возраст этих погребений — порядка 5–6 тысяч лет, и за ними стоит история забытой кочевой культуры, жившей здесь ещё до фараонов.

Как спутники помогли найти древние захоронения в Сахаре

Учёные использовали спутниковые аэрофотоснимки, чтобы систематически искать археологические объекты в пустыне Атбай на востоке Судана — это часть огромной Сахары между Нилом и Красным морем. В команду вошли археологи из австралийского Университета Маккуори, французского исследовательского центра HiSoMA и Польской академии наук. Задача перед ними стояла такая: рассказать историю региона, вообще не копая.

И снимки сработали. Исследование команды учёных описывает 260 ранее неизвестных «огороженных захоронений» к востоку от Нила, разбросанных на территории почти в тысячу километров. Снова и снова на снимках обнаруживались большие круглые погребения, заполненные костями людей и животных, часто аккуратно расположенными вокруг центральной фигуры.

Круглые каменные погребальные монументы варьируются от 5 до 82 метров в диаметре — то есть самые крупные сопоставимы по размеру с футбольным полем. Внутри стен хоронили людей вместе с их скотом: коровами, овцами и козами.

Кочевники Сахары: кто построил загадочные монументы в пустыне

Такие круговые погребальные монументы были известны ранее лишь по нескольким раскопанным примерам в египетской и суданской пустынях и долгое время озадачивали учёных. Каждый отдельный случай выглядел как исключение. Но спутниковая съёмка показала другую картину. То, что казалось единичными примерами, теперь складывается в единый паттерн — возможно, это следы общей кочевой культуры, охватывавшей огромную территорию пустыни.

Радиоуглеродные даты и керамика из немногих раскопанных монументов говорят о том, что эти люди жили примерно в 4000–3000 годах до нашей эры — как раз перед тем, как египтяне объединились в государство, которое мы знаем как Древний Египет фараонов. Но кочевники-строители захоронений не имели почти ничего общего с оседлыми земледельцами долины Нила. Эти номады (люди, ведущие кочевой образ жизни) мало пересекались с городскими и земледельческими египтянами — они были настоящими пустынными кочевниками.

По расчётам исследователей, строительство одного среднего погребального сооружения потребовало бы более 160 полных рабочих дней для одного человека. Это говорит о серьёзной координации и планировании — высокоорганизованном пастушеском обществе, способном мобилизовать рабочую силу в одном из самых суровых ландшафтов Африки.

Первые следы неравенства среди кочевников Сахары

Не все погребённые внутри каменных кругов были равны. Некоторые сооружения содержат «вторичные» захоронения, расположенные вокруг «главного» погребения — возможно, вождя или другого важного члена общины. Для археологов это ценный материал: по расположению тел можно судить о социальной иерархии.

Вопрос о том, когда сахарские кочевники перестали быть равноправным обществом, занимает археологов десятилетиями. Большинство сходятся во мнении, что именно в четвёртом тысячелетии до нашей эры среди них появился отчётливый «элитный» класс. Впрочем, это ещё далеко от пропасти между правителями и подданными, как в Египте с его фараонами и крестьянами, но уже первые проблески неравенства.

Иначе говоря, иерархия в человеческих обществах зародилась не только в городах и у рек, но и среди рассеянных по пустыне скотоводов.

Почему скот хоронили вместе с людьми: главная ценность и символ статуса у кочевников Сахары

Крупный рогатый скот, судя по всему, был чрезвычайно важен для этих доисторических кочевников — эту теорию подтверждают и наскальные рисунки в том же регионе. Хороня себя рядом со своими стадами, номады демонстрировали, насколько высоко они ценили животных. В самом крупном из раскопанных монументов было обнаружено около 18 отдельных захоронений скота.

Когда-то Сахара была значительно более зелёной и влажной. В так называемый Африканский влажный период Северная Африка получала гораздо больше осадков, а значительная часть Сахары была покрыта травами, деревьями и озёрами. Но даты монументов группируются вокруг 4000–3000 годов до нашей эры — периода, когда некогда зелёная Сахара уже высыхала.

Летний муссон постепенно отступал с севера на юг, дожди сокращались, пастбища уменьшались. Это вынуждало кочевников отказываться от требовательного к воде скота, увеличивать подвижность стад, мигрировать на юг или уходить к Нилу. В таких условиях содержание большого стада коров в пустыне могло быть способом продемонстрировать дорогое и редкое владение — доисторический эквивалент Ferrari. Это, вероятно, и объясняет, почему скот так часто хоронили вместе с хозяевами.

Любопытно, что тысячи лет спустя местные кочевники повторно использовали эти «древние» сооружения для своих захоронений, иногда даже спустя почти 4000 лет после постройки. Доисторические номады, по сути, создали кладбища, которые просуществовали тысячелетиями.

Зачем древние захоронения строили рядом с водой

Монументы в основном расположены рядом с тогдашними благоприятными источниками воды: скальными бассейнами в долинах, высохшими озёрами и временными руслами рек. Это говорит о том, что когда их строили, пустыня уже была достаточно суровой и сухой.

Подобная привязка к воде — не случайность. Расположение погребений, по мнению авторов, можно читать как «карту» благоприятных мест для выпаса и водопоя, а значит, и для жизни кочевого сообщества. Именно здесь, вероятно, сходились маршруты перегона стад, и именно здесь люди хотели покоиться после смерти.

В какой-то момент трава и кустарники окончательно уступили место песку и камням, и содержание скота стало невозможным. Что именно стало с этими людьми, точно неизвестно. Но сами захоронения доказывают, что даже разрозненные кочевые общины были чрезвычайно хорошо организованы и умели приспосабливаться.

Почему уникальные памятники Сахары могут исчезнуть

Это открытие, по словам авторов, меняет историю пустынь Сахары и предысторию Нила. Погребения служат своеобразным прологом к монументализму царств Египта и Нубии и показывают, что регион — это не только фараоны, пирамиды и храмы. Задолго до великих цивилизаций здесь существовала сложная кочевая культура со своей иерархией, ритуалами и архитектурой.

Но есть и тревожная часть. Многие из этих монументов прямо сейчас разрушаются или подвергаются вандализму из-за нерегулируемой добычи полезных ископаемых в регионе. Уникальные захоронения, простоявшие тысячелетия, могут исчезнуть меньше чем за неделю.

Это открытие важно сразу по двум причинам. С одной стороны, спутники и дистанционное зондирование позволяют сегодня заглянуть туда, куда ещё недавно нельзя было добраться без долгой и опасной экспедиции. С другой — учёные успели заметить эти памятники в последний момент: то, что выстояло тысячелетия, разрушается прямо сейчас, под ковшами и бульдозерами. Не успеем изучить — навсегда потеряем важные свидетельства древней жизни и целую главу человеческой истории.