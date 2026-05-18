Самые популярные песни The Beatles. Вот что слушают сегодня

Вера Макарова

За неполные десять лет до распада в 1970 году The Beatles успели выпустить около дюжины студийных альбомов и больше трёх десятков синглов. Их пластинки разошлись сотнями миллионов копий по всему миру, и группа до сих пор держится в списке самых продаваемых артистов в истории. Но интереснее другое: в эпоху стриминга ливерпульскую четвёрку слушают так, будто 1960-е и не думали заканчиваться. И в этом смысле Beatles до сих пор остаются частью списка композиций, изменивших музыку.

10 лучших песен The Beatles по количеству прослушиваний

Почему The Beatles до сих пор популярны

Каталог The Beatles появился на стриминговых платформах только в канун Рождества 2015 года. Правообладатели долго сопротивлялись цифровой дистрибуции, и группа оказалась одним из последних крупных каталогов, вышедших на платформах. Тем не менее за 11 лет стриминга The Beatles накопили впечатляющие цифры. У группы более 35 миллионов ежемесячных слушателей, и это только на Spotify. При том основная аудитория платформы значительно моложе самих песен.

Забавно, но стриминговый рейтинг сильно отличается от того, что можно было бы ожидать по чартам 1960-х. Самые «стримовые» песни сейчас не обязательно самые коммерчески успешные синглы того времени. Сменились времена — изменились вкусы. Интересно и то, что со временем мы всё чаще перестаём слушать новую музыку (но это уже другая история).

Ниже — десятка самых популярных песен легендарной группы по активности на Spotify и YouTube. Рейтинг собран по актуальным цифрам 2026 года и включает ещё один почётный бонус-трек.

10 место — Something: самая популярная песня Джорджа Харрисона

Открывает десятку единственная песня Джорджа Харрисона, выходившая как сторона «А» сингла The Beatles. Something была выпущена двойным синглом вместе с Come Together и стала единственным треком Харрисона, возглавившим американский чарт при жизни группы. На Spotify песня набрала почти полмиллиарда прослушиваний, плюс ещё 148 миллионов просмотров на YouTube.

9 место — I Want to Hold Your Hand и начало британского вторжения

Этот сингл вошёл в историю ещё при релизе: он сместил с первого места предыдущий сингл самих Beatles — She Loves You. The Beatles стали первой группой, заменившей себя же на вершине британского чарта. А в США I Want to Hold Your Hand стал их первым номером один и фактически запустил «Британское вторжение» 1964 года. На Spotify — 525 миллионов прослушиваний.

8 место — In My Life: почему эту песню считают лучшей у Beatles

In My Life не выходила отдельным синглом — она была записана для альбома Rubber Soul. Тем не менее песня регулярно занимает высокие позиции в различных ретроспективных рейтингах, а журнал Mojo в 2000 году и вовсе назвал её величайшей песней всех времён. В стриминге трек набрал 615 миллионов прослушиваний только на Spotify.

Многие песни, не выходившие синглами, стали лидерами стриминга

7 место — Twist and Shout: самый популярный кавер The Beatles

Любопытно, что это даже не оригинальная песня Beatles, а кавер на рок-н-ролльный стандарт. Twist and Shout была записана для дебютного британского альбома Please Please Me в 1963 году, а затем вошла в американский дебют Introducing… The Beatles. Кавер-версия Beatles набрала более 670 миллионов прослушиваний на Spotify — больше, чем многие их оригинальные хиты.

6 место — Blackbird: как песня без сингла стала мировым хитом

Ещё один трек, который никогда не выпускался отдельным синглом. Blackbird была записана для «Белого альбома» 1968 года, где занимала скромное место в середине второго диска. Несмотря на это, песня широко считается одной из лучших в каталоге группы и набрала свыше 680 миллионов прослушиваний на Spotify.

5 место — Hey Jude и рекорд The Beatles в чарте Billboard

Hey Jude стала первым релизом на собственном лейбле Beatles — Apple Records. Песня достигла первого места по обе стороны Атлантики и провела девять недель на вершине Billboard, повторив тогдашний рекорд самого долгого пребывания на первом месте. А её хронометраж — 7 минут 11 секунд — сделал Hey Jude самым длинным чарт-топпером в истории Billboard на тот момент. Рекорд продержался четыре года, пока его не побил American Pie Дона Маклина.

На Spotify трек преодолел отметку в 750 миллионов прослушиваний, а на YouTube набрал 445 миллионов просмотров.

4 место — Yesterday: самая перепеваемая песня The Beatles

Меланхоличный и всем известный шедевр Пола Маккартни был написан для альбома Help! и стал десятым американским чарт-топпером группы. При этом в родной Великобритании Yesterday изначально не выпускалась синглом — первой в британский чарт попала кавер-версия в исполнении Мэтта Монро.

На Spotify песня набрала 855 миллионов прослушиваний, а ещё 108 миллионов просмотров на YouTube. Yesterday входит в число самых перепеваемых песен в истории поп-музыки.

Yesterday — одна из самых перепеваемых песен в мировой поп-музыке

3 место — Let It Be: последний большой хит группы

Заглавный трек последнего альбома Beatles стал также последним синглом группы перед объявлением Маккартни об уходе. Let It Be показал самый высокий дебют Beatles в чарте Billboard — сразу на шестой позиции — а затем поднялся на первое место в апреле 1970 года. На 2026 год трек накопил 942 миллиона прослушиваний на Spotify и 108 миллионов просмотров на YouTube.

2 место — Come Together: главный хит альбома Abbey Road

Come Together — открывающий трек альбома Abbey Road и парный сингл к Something. В своё время в Великобритании песня добралась лишь до четвёртого места, зато в США стала 18-м чарт-топпером группы. На Spotify — 953 миллиона просмотров, ещё 158 миллионов просмотров на YouTube. Из всех треков альбома Abbey Road только один обошёл Come Together — и обошёл с огромным отрывом.

1 место — Here Comes the Sun: самая популярная песня The Beatles

Лидер рейтинга удивляет сразу по нескольким параметрам. Here Comes the Sun никогда не выходила синглом. Песню написал не легендарный дуэт Леннон — Маккартни, а гитарист Джордж Харрисон. И тем не менее Here Comes the Sun набрала 1,81 миллиарда прослушиваний на Spotify — почти вдвое больше, чем ближайший конкурент. Плюс 199 миллионов просмотров на YouTube.

Песня стала первой в каталоге Beatles и первой песней 1960-х годов вообще, которая вошла в «Клуб миллиардеров» Spotify. Эксперты объясняют этот феномен тем, что трек идеально ложится в плейлисты с позитивным и расслабляющим настроением — а значит, получает высокую частоту повторных прослушиваний. И это не просто вопрос вкуса: учёные давно изучают, как музыка влияет на организм, настроение и желание возвращаться к одним и тем же мелодиям.

Here Comes the Sun — самая стримовая песня The Beatles с огромным отрывом

Вне зачёта: Don’t Let Me Down (1969) — рекордсмен The Beatles на YouTube

Продюсер Фил Спектор вырезал Don’t Let Me Down из финального трек-листа альбома Let It Be, хотя песня уже вышла на стороне «Б» сингла Get Back. На Spotify у неё всего 262 миллиона просмотров — относительно скромно. Зато живое исполнение с крыши здания Apple Corps (тот самый «концерт на крыше») стало самым просматриваемым видео Beatles на YouTube: к 2026 году у ролика больше 565 миллионов просмотров.

И вот что в этом рейтинге самое любопытное: в эпоху стриминга наверху оказываются вовсе не главные хиты своей эпохи. Песни, которые никогда не выходили синглами — Here Comes the Sun, Blackbird, In My Life — уверенно опережают культовые номера один вроде Hey Jude и I Want to Hold Your Hand. Похоже, в эту эпоху важнее то, насколько легко они встраиваются в повседневную жизнь: в плейлисты, поездки, работу или просто фоновое прослушивание. И именно поэтому музыка Beatles до сих пор продолжает жить далеко за пределами своей эпохи.