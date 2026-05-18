Самые популярные песни The Beatles. Вот что слушают сегодня

За неполные десять лет до распада в 1970 году The Beatles успели выпустить около дюжины студийных альбомов и больше трёх десятков синглов. Их пластинки разошлись сотнями миллионов копий по всему миру, и группа до сих пор держится в списке самых продаваемых артистов в истории. Но интереснее другое: в эпоху стриминга ливерпульскую четвёрку слушают так, будто 1960-е и не думали заканчиваться. И в этом смысле Beatles до сих пор остаются частью списка композиций, изменивших музыку.

Почему The Beatles до сих пор популярны

Каталог The Beatles появился на стриминговых платформах только в канун Рождества 2015 года. Правообладатели долго сопротивлялись цифровой дистрибуции, и группа оказалась одним из последних крупных каталогов, вышедших на платформах. Тем не менее за 11 лет стриминга The Beatles накопили впечатляющие цифры. У группы более 35 миллионов ежемесячных слушателей, и это только на Spotify. При том основная аудитория платформы значительно моложе самих песен.

Забавно, но стриминговый рейтинг сильно отличается от того, что можно было бы ожидать по чартам 1960-х. Самые «стримовые» песни сейчас не обязательно самые коммерчески успешные синглы того времени. Сменились времена — изменились вкусы. Интересно и то, что со временем мы всё чаще перестаём слушать новую музыку (но это уже другая история).

Ниже — десятка самых популярных песен легендарной группы по активности на Spotify и YouTube. Рейтинг собран по актуальным цифрам 2026 года и включает ещё один почётный бонус-трек.

А вы замечали, что с возрастом наши музыкальные вкусы сужаются?

10 место — Something: самая популярная песня Джорджа Харрисона

Открывает десятку единственная песня Джорджа Харрисона, выходившая как сторона «А» сингла The Beatles. Something была выпущена двойным синглом вместе с Come Together и стала единственным треком Харрисона, возглавившим американский чарт при жизни группы. На Spotify песня набрала почти полмиллиарда прослушиваний, плюс ещё 148 миллионов просмотров на YouTube.

9 место — I Want to Hold Your Hand и начало британского вторжения

Этот сингл вошёл в историю ещё при релизе: он сместил с первого места предыдущий сингл самих Beatles — She Loves You. The Beatles стали первой группой, заменившей себя же на вершине британского чарта. А в США I Want to Hold Your Hand стал их первым номером один и фактически запустил «Британское вторжение» 1964 года. На Spotify — 525 миллионов прослушиваний.

8 место — In My Life: почему эту песню считают лучшей у Beatles

In My Life не выходила отдельным синглом — она была записана для альбома Rubber Soul. Тем не менее песня регулярно занимает высокие позиции в различных ретроспективных рейтингах, а журнал Mojo в 2000 году и вовсе назвал её величайшей песней всех времён. В стриминге трек набрал 615 миллионов прослушиваний только на Spotify.

7 место — Twist and Shout: самый популярный кавер The Beatles

Любопытно, что это даже не оригинальная песня Beatles, а кавер на рок-н-ролльный стандарт. Twist and Shout была записана для дебютного британского альбома Please Please Me в 1963 году, а затем вошла в американский дебют Introducing… The Beatles. Кавер-версия Beatles набрала более 670 миллионов прослушиваний на Spotify — больше, чем многие их оригинальные хиты.

6 место — Blackbird: как песня без сингла стала мировым хитом

Ещё один трек, который никогда не выпускался отдельным синглом. Blackbird была записана для «Белого альбома» 1968 года, где занимала скромное место в середине второго диска. Несмотря на это, песня широко считается одной из лучших в каталоге группы и набрала свыше 680 миллионов прослушиваний на Spotify.

5 место — Hey Jude и рекорд The Beatles в чарте Billboard

Hey Jude стала первым релизом на собственном лейбле Beatles — Apple Records. Песня достигла первого места по обе стороны Атлантики и провела девять недель на вершине Billboard, повторив тогдашний рекорд самого долгого пребывания на первом месте. А её хронометраж — 7 минут 11 секунд — сделал Hey Jude самым длинным чарт-топпером в истории Billboard на тот момент. Рекорд продержался четыре года, пока его не побил American Pie Дона Маклина.

На Spotify трек преодолел отметку в 750 миллионов прослушиваний, а на YouTube набрал 445 миллионов просмотров.

4 место — Yesterday: самая перепеваемая песня The Beatles

Меланхоличный и всем известный шедевр Пола Маккартни был написан для альбома Help! и стал десятым американским чарт-топпером группы. При этом в родной Великобритании Yesterday изначально не выпускалась синглом — первой в британский чарт попала кавер-версия в исполнении Мэтта Монро.

На Spotify песня набрала 855 миллионов прослушиваний, а ещё 108 миллионов просмотров на YouTube. Yesterday входит в число самых перепеваемых песен в истории поп-музыки.

3 место — Let It Be: последний большой хит группы

Заглавный трек последнего альбома Beatles стал также последним синглом группы перед объявлением Маккартни об уходе. Let It Be показал самый высокий дебют Beatles в чарте Billboard — сразу на шестой позиции — а затем поднялся на первое место в апреле 1970 года. На 2026 год трек накопил 942 миллиона прослушиваний на Spotify и 108 миллионов просмотров на YouTube.

2 место — Come Together: главный хит альбома Abbey Road

Come Together — открывающий трек альбома Abbey Road и парный сингл к Something. В своё время в Великобритании песня добралась лишь до четвёртого места, зато в США стала 18-м чарт-топпером группы. На Spotify — 953 миллиона просмотров, ещё 158 миллионов просмотров на YouTube. Из всех треков альбома Abbey Road только один обошёл Come Together — и обошёл с огромным отрывом.

1 место — Here Comes the Sun: самая популярная песня The Beatles

Лидер рейтинга удивляет сразу по нескольким параметрам. Here Comes the Sun никогда не выходила синглом. Песню написал не легендарный дуэт Леннон — Маккартни, а гитарист Джордж Харрисон. И тем не менее Here Comes the Sun набрала 1,81 миллиарда прослушиваний на Spotify — почти вдвое больше, чем ближайший конкурент. Плюс 199 миллионов просмотров на YouTube.

Песня стала первой в каталоге Beatles и первой песней 1960-х годов вообще, которая вошла в «Клуб миллиардеров» Spotify. Эксперты объясняют этот феномен тем, что трек идеально ложится в плейлисты с позитивным и расслабляющим настроением — а значит, получает высокую частоту повторных прослушиваний. И это не просто вопрос вкуса: учёные давно изучают, как музыка влияет на организм, настроение и желание возвращаться к одним и тем же мелодиям.

Вне зачёта: Don’t Let Me Down (1969) — рекордсмен The Beatles на YouTube

Продюсер Фил Спектор вырезал Don’t Let Me Down из финального трек-листа альбома Let It Be, хотя песня уже вышла на стороне «Б» сингла Get Back. На Spotify у неё всего 262 миллиона просмотров — относительно скромно. Зато живое исполнение с крыши здания Apple Corps (тот самый «концерт на крыше») стало самым просматриваемым видео Beatles на YouTube: к 2026 году у ролика больше 565 миллионов просмотров.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

И вот что в этом рейтинге самое любопытное: в эпоху стриминга наверху оказываются вовсе не главные хиты своей эпохи. Песни, которые никогда не выходили синглами — Here Comes the Sun, Blackbird, In My Life — уверенно опережают культовые номера один вроде Hey Jude и I Want to Hold Your Hand. Похоже, в эту эпоху важнее то, насколько легко они встраиваются в повседневную жизнь: в плейлисты, поездки, работу или просто фоновое прослушивание. И именно поэтому музыка Beatles до сих пор продолжает жить далеко за пределами своей эпохи.