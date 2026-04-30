Почему самый высокий небоскреб Марокко выглядит как ракета

В Марокко открыли 55-этажный небоскреб высотой 250 метров, который стал самым высоким зданием в стране и одним из самых высоких на всем Африканском континенте. Конечно, это не Бурдж-Халифа высотой 828 метров, но тоже внушительное здание. Башня Мухаммеда VI в форме ракеты на стартовой площадке — это не просто архитектурный жест: за ней стоит история, которая началась с визита в NASA больше полувека назад.

Небоскреб в форме ракеты Сатурн-5

Идея башни принадлежит марокканскому миллиардеру Отману Бенджеллуну, 93-летнему основателю Bank of Africa и самому богатому человеку Марокко. В 1969 году его пригласили на объект NASA, где готовили к запуску ракету-носитель Saturn V для лунной миссии «Аполлон-12» — второй высадки людей на Луну, в ходе которой на спутнике был поставлен один из многочисленных флагов США. Зрелище гигантской ракеты на стартовой площадке произвело на Бенджеллуна такое впечатление, что десятилетия спустя он решил воплотить этот образ в архитектуре.

Saturn V — это легендарная сверхтяжелая ракета-носитель NASA, которая отправляла астронавтов к Луне. Ее высота составляла 110 метров, то есть примерно как 36-этажное здание. Небоскреб, вдохновленный ее силуэтом, оказался более чем вдвое выше оригинала: 250 метров и 55 этажей. Впрочем, форма здания — это не просто копия ракеты. Башня сужается кверху, а ее фасад сочетает остекленные и непрозрачные панели с декоративными металлическими ребрами и солнцезащитными жалюзи.

Самый высокий небоскреб в Марокко

Башня Мухаммеда VI официально стала самым высоким зданием Марокко — в стране ничто другое даже близко не подходит к этой отметке. На африканском уровне она занимает третье место: впереди египетская Iconic Tower в новой административной столице (393,8 м) и строящаяся Tour F в Абиджане, Кот-д’Ивуар, которая должна достичь 421 метра.

Важно понимать контекст. До недавнего времени африканские города в основном росли вширь, а не вверх. Небоскребы были скорее исключением, сосредоточенным в нескольких финансовых центрах вроде Йоханнесбурга, Каира и Лагоса. Сейчас ситуация меняется, и высотное строительство активно развивается в Касабланке, Алжире, Аддис-Абебе и других городах, и башня в Сале — яркий пример этого тренда.

Как небоскреб защищен от землетрясений

Место для строительства оказалось непростым: высокая сейсмическая активность, сильные ветровые нагрузки и близость реки Бурегрег. Чтобы обеспечить устойчивость, инженеры заложили фундамент на глубину 60 метров и закрепили его на 104 глубоких бетонных сваях.

Несущая конструкция устроена по принципу «труба в трубе»: внутреннее высокопрочное бетонное ядро в сочетании с внешним стальным каркасом обеспечивает устойчивость к боковым нагрузкам от ветра и землетрясений. Это позволяет делать этажи без внутренних колонн — свободная планировка для офисов, отелей и квартир.

На вершине башни установлен инерционный демпфер массой 160 тонн. Принцип его работы прост: это массивный груз, который раскачивается в противофазе к движению здания. Когда ветер или подземный толчок заставляет башню отклоняться в одну сторону, демпфер смещается в противоположную, гася колебания. Такие устройства стоят во многих высотных зданиях мира — например, знаменитый 660-тонный маятник в тайбэйском Taipei 101. Также такое устройство есть в самом узком небоскребе в мире.

Что внутри небоскреба Мухаммеда VI

Общая площадь здания составляет около 102 800 квадратных метров. Внутри размещены:

люксовый отель Waldorf Astoria;

офисные пространства;

жилые апартаменты премиум-класса;

смотровая площадка на верхних этажах с панорамным видом на Рабат, Сале и долину Бурегрег.

Для перемещения по башне работают 36 лифтов: 21 в основной башне и 15 в подиумной части здания. Подиум — это массивное основание небоскреба, в котором расположены торговые и общественные зоны.

Энергоэффективность — отдельная гордость проекта. На фасадах и крыше подиума размещены около 3 900 квадратных метров солнечных панелей, которые обеспечивают значительную часть энергопотребления здания. Система сбора дождевой воды и продуманная солнцезащита на южном фасаде позволили башне получить сертификат LEED Gold — международный стандарт «зеленого» строительства.

Стоимость, сроки и подрядчики башни Мухаммеда VI

Строительство заняло восемь лет и обошлось в 700 миллионов долларов — значительно больше первоначального бюджета в 422 миллиона. Обычно строительство небоскреба стоит гораздо дороже. Удорожание объясняется сложнейшими фундаментными работами, задержками из-за пандемии COVID-19 и ростом цен на материалы, в первую очередь на алюминий. На стройке работали около 2 500 специалистов из 15 стран.

Генеральным подрядчиком выступила бельгийская компания BESIX — та самая, что участвовала в строительстве Бурдж-Халифа в Дубае, самого высокого здания в мире. Вместе с ней работали марокканская TGCC и китайская CRCCI. Архитекторами стали испанец Рафаэль де ла Ос и марокканец Хаким Бенджеллун.

Торжественное открытие состоялось 13 апреля 2026 года: наследный принц Мулай Эль-Хасан осмотрел лобби, модельную квартиру, отель Waldorf Astoria и смотровую площадку на вершине.

Марокко готовится к серьезному притоку туристов: страна примет Чемпионат мира по футболу 2030 года совместно с Испанией и Португалией, а в 2025-м уже приняла 19,8 миллиона гостей. Башня Мухаммеда VI вписывается в масштабную программу развития региона Рабат — Сале, где рядом уже работает Большой театр Рабата по проекту Захи Хадид и открываются отели мировых сетей. Небоскреб, видимый с расстояния 50 километров, стал новой визитной карточкой столицы — и, пожалуй, самым необычным памятником одному визиту в NASA. Такое мнение, по крайней мере, складывается после прочтения материала в источнике New Atlas.