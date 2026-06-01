На Солнце появилась треугольная дыра: что это и насколько опасно?

На Солнце образовалась корональная дыра в форме почти идеального треугольника. Звучит тревожно, но на деле это не пробоина и не разрыв, а вполне обычное для нашей звезды явление. Но мы все равно можем ощутить последствия этого процесса на себе. Давайте поговорим о том, чего нам ждать.

Что такое корональная дыра простыми словами

Корональная дыра на Солнце, это не дыра в привычном смысле. Никакой пустоты или провала в Солнце нет. Это область во внешней атмосфере Солнца, где магнитное поле раскрыто наружу.

В обычных участках Солнца линии магнитного поля образуют петли. Они выходят из звезды и возвращаются обратно, удерживая раскаленную плазму. А в корональной дыре линии магнитного поля уходят в открытый космос и не возвращаются. Через такую «форточку» вещество Солнца свободно убегает наружу.

Именно поэтому через корональные дыры в космос вырывается усиленный поток солнечного ветра? постоянного течения заряженных частиц от Солнца. И именно этот поток в итоге может достичь Земли.

Читайте также: Что произойдет, если Солнце внезапно погаснет

Почему дыра на Солнце выглядит темной

На снимках корональная дыра выглядит как темное пятно на Солнце или провал на ярком диске звезды. Все потому, что в этой области газ заметно холоднее и разреженнее, чем вокруг.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Телескопы делают фотографии Солнца в ультрафиолете, фиксируя свечение горячей плазмы. Там, где плазма плотная и раскаленная, она ярко светится. А в корональной дыре вещество постоянно утекает в космос, поэтому его меньше и оно холоднее, так что светиться почти нечем. Глазу такой участок кажется темным, отсюда и слово «дыра».

Треугольная форма в данном случае — просто совпадение. Магнитные поля Солнца могут образовывать причудливые очертания, и иногда граница корональной дыры случайно складывается в узнаваемую геометрическую фигуру.

Чем корональная дыра отличается от солнечной вспышки

Корональная дыра и солнечная вспышка совершенно разных явления, но их легко перепутать. Разница в том, как Солнце испускает энергию:

Солнечная вспышка — это резкий взрыв, мгновенный выброс энергии и излучения. Он бьет коротко и сильно, как удар;

— это резкий взрыв, мгновенный выброс энергии и излучения. Он бьет коротко и сильно, как удар; Корональная дыра — это не взрыв, а долгий ровный «сквозняк». Из нее неделями течет усиленный солнечный ветер.

Поэтому вспышки вызывают резкие и сильные магнитные бури, а корональные дыры — более слабые, но растянутые во времени возмущения.

Почему солнечный ветер влияет на магнитосферу Земли

Нас окружает магнитосфера, защитная оболочка Земли, которая отклоняет заряженные частицы из космоса. Обычно она прекрасно справляется с потоком солнечного ветра.

Но когда из корональной дыры приходит усиленный и более быстрый поток частиц, он давит на магнитосферу сильнее обычного и заставляет ее колебаться. Эти колебания и есть то, что мы называем геомагнитными возмущениями или магнитными бурями.

Именно такой сценарий ученые и описывают сейчас. По данным ИКИ РАН, примерно 3 июня 2026 года возможны слабые геомагнитные возмущения. Это будут как раз последствия прихода вещества из этой треугольной корональной дыры.

Опасна ли треугольная корональная дыра для Земли

Для здоровья обычного человека и техники дыра на Солнце почти не опасна. Речь идет лишь о слабых геомагнитных возмущениях, а не о мощной буре.

Что реально может произойти при слабой геомагнитной активности:

незначительные колебания магнитного поля, которые регистрируют приборы;

в редких случаях — полярные сияния чуть южнее обычного;

минимальное влияние на спутники и радиосвязь в высоких широтах.

Увидеть последствия невооружённым глазом почти невозможно, разве что повезет с северным сиянием. Никаких разрушительных эффектов слабая буря не несет. Тревожиться стоит при сильных вспышках и крупных бурях, но сейчас, по словам ученых, предвестников сильных вспышек на Солнце нет.

Почему Солнце считают спокойным, несмотря на появление дыр

Состояние звезды специалисты описывают как относительно спокойное. Рост активности, который фиксировался во второй половине мая, почти сошел на нет. При этом фоновое излучение держится на высоком уровне «С». Это говорит о скрытой активности, за счет которой нагревается солнечная корона, но до сильных вспышек дело не доходит.

Стоит отметить, что видимая сторона Солнца оставалась тихой, а вот на обратной, скрытой от нас стороне, произошли четыре вспышки максимального балла X — самого мощного класса. Мы могли бы и не узнать об этом, если бы не зонд Solar Orbiter и коронографы, заметившие гигантские плазменные облака, вылетающие из-за края Солнца.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

В итоге получается, что треугольная корональная дыра это повод не для паники, а для интереса. Она напоминает, что Солнце постоянно влияет на нашу планету, даже когда ведет себя тихо. А следить за такими событиями стоит хотя бы потому, что именно по корональным дырам и вспышкам ученые предсказывают магнитные бури и поведение нашей звезды на ближайшие дни.