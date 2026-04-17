Мы используем только 10% мозга. Вот почему половина учителей до сих пор в это верит

Рамис Ганиев

Если вы хоть раз слышали, что человек использует свой мозг лишь на десять процентов, а оставшиеся девяносто спят, знайте, что это один из самых живучих научных мифов в истории. Его повторяют в фильмах, книгах по саморазвитию и даже в школьных классах. Но нейронаука давно доказала, что мозг работает целиком, и ни одна его часть не простаивает без дела. И сейчас мы в этом убедимся.

То, что мы используем лишь малую часть мозга, это миф

Откуда взялся миф о 10 процентах мозга

История этого заблуждения уходит корнями в конец 19 века. Вероятным источником считаются идеи гарвардских психологов Уильяма Джеймса и Бориса Сидиса о «резервной энергии», которые они разрабатывали в 1890-х годах. Джеймс писал и говорил о том, что обычный человек реализует лишь малую часть своего потенциала. При этом он никогда не называл конкретных процентов и всегда имел в виду нераскрытые возможности, а не серое вещество.

Как же появилась конкретная цифра — 10%? По данным ТАСС, в 1936 году американский журналист и писатель Лоуэлл Томас в предисловии к книге Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» приписал Джеймсу фразу о том, что средний человек развивает лишь десять процентов своих скрытых умственных способностей. Так осторожное философское наблюдение о нераскрытом потенциале постепенно превратилось в «десять процентов мозга». Книга Карнеги стала бестселлером, и миф разлетелся по всему миру.

Почему миф о мозге связывают с Эйнштейном

Со временем миф оброс дополнительными «подтверждениями». Одно из самых известных — ложная цитата Альберта Эйнштейна, который якобы объяснял свою гениальность тем, что использовал больше десяти процентов мозга. Однако никаких документальных подтверждений такого высказывания не существует, и это тоже миф. Об этом я упоминал в статье «На сколько процентов работает мозг человека?», но на этот раз мы углубляемся в вопрос сильнее.

Еще одна возможная причина — работы нейрохирурга Уайлдера Пенфилда. В 1930-х годах он стимулировал участки мозга электричеством во время операций на пациентах с эпилепсией. Некоторые области коры мозга при этом не давали видимой реакции, и ранние исследователи называли их «тихой корой». Ученые не утверждали, что эти зоны бесполезны, но именно такое впечатление осталось у широкой публики. Сегодня известно, что эти участки выполняют сложные функции, от обработки речи до абстрактного мышления.

Почему в миф о мозге верят даже учителя

Можно подумать, что в 21 веке такие вещи давно развенчаны. Но нет. По данным исследований, около 50% школьных учителей в разных странах мира считают, что мы действительно используем лишь десять процентов мозга. Опрос, проведенный в Бразилии среди людей с высшим образованием, показал, что 59% верят в этот миф.

Почему миф так живуч? Он привлекателен на интуитивном уровне: каждому хочется верить, что внутри есть гигантский нереализованный резерв. Кроме того, идею активно подпитывают фильмы вроде «Люси» (2014) и «Области тьмы» (2011), где герои «разблокируют» скрытый потенциал мозга с потрясающими результатами.

Как мозг работает на самом деле: данные МРТ

Современные технологии вроде МРТ позволяют буквально наблюдать за мозгом в реальном времени. Сканирование показывает, что все области мозга всегда активны, хотя одни участки в конкретный момент работают интенсивнее других. Но нет ни одной зоны, которая совсем «выключена».

Мозг потребляет непропорционально много энергии для своего размера. При весе около 2% от массы тела он использует примерно 20% всего кислорода и калорий, потребляемых организмом. И этот высокий уровень обмена веществ остается удивительно стабильным независимо от того, решаете ли вы сложную задачу или просто лежите на диване. С точки зрения эволюции такие затраты были бы абсурдны, если бы 90% органа бездействовало.

Даже во сне мозг не отдыхает. В состоянии покоя работает так называемая сеть пассивного режима — обширная система областей мозга, которая активна и синхронизирована, даже когда человек не выполняет никаких задач.

Современная томография показывает, что мозг активен целиком, даже когда мы отдыхаем

Почему разгонять мозг до 100% опасно

Если все части мозга и так работают, то что произойдет, если они разом «включатся на полную мощность»? Использовать весь мозг одновременно без разбора нежелательно — такая бесконтрольная активность почти наверняка вызовет эпилептический приступ.

Эпилепсия — это как раз результат аномальной, избыточной активности нейронов. Когда слишком много клеток мозга «стреляют» одновременно и хаотично, это вызывает судороги и потерю сознания. Здоровый мозг работает не на максимум, а скоординированно: одни зоны активируются, другие в это время притормаживают. Это не баг, а ключевое свойство нормальной работы.

Попытки «ускорить» мозг с помощью сомнительных препаратов или методик могут навредить. Никаких «трюков» для резкого увеличения мозговой мощности не существует: мозг лучше всего работает при нормальном сне, физической активности, низком стрессе и сбалансированном питании. А еще в этом деле помогают некоторые компьютерные игры!

В чем настоящий нераскрытый потенциал мозга

Важно понимать разницу между мифом и реальным зерном, которое в нем спрятано. Уильям Джеймс никогда не утверждал, что мы используем лишь малую долю мозга. Он говорил о том, что люди не всегда чувствуют себя полностью энергичными и вовлеченными, и это наблюдение о повседневных привычках и мотивации, а не о физиологии.

Единственным ограничением для освоения новых навыков, по-видимому, остается время, которое мы вкладываем в практику. Так что, хотя нетронутого серого вещества у нас нет, нереализованный потенциал у большинства людей действительно огромный. Другими словами, весь мозг уже задействован, но это не значит, что мы используем его возможности наилучшим образом. Учиться, тренироваться, высыпаться — вот настоящие способы становиться умнее, без волшебных таблеток.

Миф о десяти процентах живет не потому, что люди глупы, а потому, что в нем заложена привлекательная идея — у каждого из нас есть скрытые резервы. Эта идея верна, но не в том смысле, который ей приписывают. Мозг и правда способен на большее через обучение, новый опыт и перестройку нейронных связей. Просто для этого не нужно включать какую-то спящую зону: нужно грамотно пользоваться тем, что уже работает.

