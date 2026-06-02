Финляндия строит хранилище ядерных отходов на 100 000 лет: что может пойти не так

В Финляндии завершают строительство первого в мире постоянного подземного хранилища для отработанного ядерного топлива. Объект под названием Onkalo, что с финского переводится как «пещера», находится на глубине 433 метров и должен начать работу уже в конце 2026 или начале 2027 года. Это первый случай, когда страна всерьез пытается решить проблему, с которой человечество мучается с 1950-х годов: куда деть опасные отходы атомных станций.

Почему ядерные отходы нельзя просто выбросить

Когда в реакторе выгорает урановое топливо, оно не превращается в безобидный пепел. Отработанные элементы остаются смертельно радиоактивными десятки тысяч лет, то есть дольше, чем существует вся письменная история человечества.

Сейчас почти весь такой мусор в мире лежит во временных хранилищах. Чаще всего это бассейны с водой прямо на территории атомных станций: вода охлаждает топливо и заодно гасит излучение. Но это решение не на тысячелетия, потому что бассейны нужно обслуживать, охлаждать и охранять.

Проблема в том, что временное хранилище зависит от людей, а также от электричества, насосов, обслуживания. А отходы будут опасны еще тогда, когда нынешних государств и компаний давно не станет. Поэтому ученые искали способ спрятать их так, чтобы они оставались безопасными сами по себе, даже если про них все забудут.

Где находится хранилище отходов в Финляндии

Хранилище Onkalo строят в местечке Эурайоки на юго-западе Финляндии, рядом с атомной станцией Олкилуото на берегу Балтийского моря. Туннели прорублены в скальной породе возрастом 1,9 миллиарда лет, потому что это один из самых стабильных и спокойных участков земной коры на планете.

За почти два миллиарда лет с этой породой ничего катастрофического не произошло, ни мощных сдвигов, ни вулканов, ни разломов. Если место было устойчивым так долго в прошлом, велик шанс, что оно останется устойчивым и в будущем.

Компания Posiva начала строить объект еще в 2004 году. Сегодня стоимость проекта оценивают примерно в один миллиард евро. Внутри предусмотрено место для 6500 тонн урана, и этого хватит, чтобы принять отходы со всех пяти финских реакторов. Об этом рассказали авторы сайта Science Alert.

Как глина защищает от радиации

От радиации внешнее пространство будут защищать несколько барьеров, которые страхуют друг друга. Если откажет один, остальные продолжат держать оборону.

Сначала отработанное топливо запечатывают в массивные капсулы из меди, устойчивой к коррозии. Медь выбрали потому, что в местных условиях она почти не разрушается тысячелетиями;

Капсулы опускают в глубокие отверстия, пробуренные в полу туннелей.

Эти отверстия заполняют особой глиной, которая разбухает от влаги и плотно запечатывает капсулу, не пропуская воду;

Когда туннель длиной около 300 метров заполнен, его закрывают пробкой из армированного стальной арматурой бетона.

По сути, вода — главный враг хранилища, потому что именно она может разъесть металл и вынести радиоактивные частицы наружу. Но глина не дает воде добраться до капсул, а скала вокруг служит последним, самым надежным барьером.

Насколько опасны ядерные отходы

По плану отработавшее ядерное топливо будут хоронить в Onkalo около 100 лет, а если построят новые реакторы, срок могут продлить. После этого всю систему туннелей запечатают, чтобы она хранила отходы как минимум 100 000 лет.

И вот здесь начинается самое любопытное. Радиоактивность отходов со временем падает. Специалисты говорят, что через сто тысяч лет уровень излучения опустится примерно до уровня урановой руды, из которой это топливо когда-то и сделали. То есть конечная цель это возвращение опасного вещества примерно к тому состоянию, в каком его взяли из земли.

Эксперты по ядерной энергетике считают, что первые 10 000 лет важнее всего. Именно в этот период нужно сохранить капсулы целыми, пока излучение еще высокое.

Что может пойти не так с подземным хранилищем

Ни один инженер не обещает, что за такие сроки совсем ничего не случится. Главных долгосрочных угроз две:

Коррозия медных капсул , медленное разрушение металла под действием воды и химии породы;

, медленное разрушение металла под действием воды и химии породы; Землетрясения во время будущих ледниковых периодов, когда огромные массы будут давить на земную кору и смогут сдвинуть породу. Сильный толчок теоретически способен повредить капсулу и выпустить радиоактивное топливо.

Проведенные за годы оценки рисков дали положительные результаты. Но критики напоминают, что речь идет о сроках, которые невозможно проверить экспериментом.

Никто не может гарантировать безопасность хранилища Onkalo на тысячи лет вперед, — сказал представитель Финской ассоциации охраны природы Тапани Вейстола.

Сторонники проекта считают, что закопать отходы в стабильную скалу с несколькими барьерами надежнее, чем бесконечно держать их в бассейнах под присмотром людей. Противники проекта же думают, что мы не вправе оставлять потомкам опасность, в безопасности которой не можем убедиться.

Почему Финляндия решилась первой

Хранилища такого типа строят и в других странах, например, в соседней Швеции и во Франции. Но именно Финляндия идет первой.

Важную роль в этом деле сыграло отношение общества. Во Франции похожий проект встретил сильное сопротивление, а в Финляндии — наоборот. Поначалу, в 1970-х, протесты были и здесь, но со временем люди привыкли и стали доверять оценкам специалистов. Сегодня поддержка атомной энергетики в стране на исторически высоком уровне.

Есть и юридическая причина. По финскому закону отходы, произведенные в стране, должны оставаться в стране. До изменения закона в 1994 году отработанное топливо вывозили, в том числе в Россию. Теперь Финляндия делает ставку на собственную атомную энергетику и даже рассматривает строительство компактных модульных реакторов, а значит, вопрос захоронения отходов придется решать у себя дома.

Хранилище ядерных отходов Onkalo — это первая в мире попытка дать честный ответ на вопрос, который атомная отрасль откладывала десятилетиями. Сработает ли замысел на сотню тысяч лет, никто из живущих не узнает. Но именно за этим проектом теперь стоит наблюдать, потому что его опыт станет образцом или предостережением для всех стран, у которых накопился тот же опасный груз.