Что я купил AliExpress за последнее время — моя личная подборка

Я веду что-то вроде личного журнала покупок с AliExpress — записываю, что взял, когда начал пользоваться и что думаю спустя время. Не всё доживает до этой подборки: часть товаров разочаровывает, часть оказывается «ну ок, но не более». А вот девять вещей, которые я отобрал сегодня — это те самые находки с AliExpress, которые реально прижились. Почему не 10, спросите? Да потому что сюда попало только лучшее, а абы что я решил не добавлять. Потому и девять.

UGREEN Bluetooth-адаптер — воткнул в ПК и забыл про провода

У меня старый десктоп, в котором нет Bluetooth от слова «совсем». Беспроводную мышь подключал через её собственный донгл, а наушники — вообще никак. Купил в марте Bluetooth-адаптер от UGREEN, воткнул в USB-порт и за пару минут подцепил и мышь, и наушники, и даже принтер. Работает по Bluetooth 5.4, что означает стабильное соединение и минимальную задержку.

Если у вас в машине магнитола без Bluetooth — эта штука тоже решает вопрос. Адаптер крошечный, из порта торчит буквально на сантиметр. Совместим с Windows 11 без установки драйверов — просто вставил и полетели. За три месяца ни одного обрыва связи, ни одного конфликта устройств. За 370 рублей — это, пожалуй, одна из самых полезных мелочей, что я покупал на AliExpress.

Цена: 370 рублей

Магнитный держатель для ножей — повесил и выбросил подставку

Раньше ножи лежали в деревянной подставке, которая жрала полстолешницы и вечно собирала крошки внутри. Повесил на стену магнитный держатель из нержавеющей стали, и теперь все ножи на виду — берёшь нужный за секунду, не ковыряясь в щелях. Подставку выкинул в тот же день.

Держатель крепится на два самореза, магнит держит даже тяжёлый шеф-нож без малейшего намёка на сползание. Я повесил на него ещё ножницы и металлический венчик — всё прилипает надёжно. Места на столе стало заметно больше, а кухня выглядит аккуратнее и жена не ругается.

Цена: 800 рублей

Roborock S8 Pro Plus — я перестал пылесосить вручную

Если вы ещё сомневаетесь, стоит ли робот-пылесос своих денег, вот мой вердикт после двух месяцев: стоит. Roborock S8 Pro Plus — это не игрушка, а полноценная замена ручной уборке. Лидар строит карту квартиры за один проход, правда, из-за зеркал у нас появилась одна виртуальная комната, но это ладно. Главное, что влажная уборка с вибрирующей подъёмной шваброй — это чистый кайф: на коврах он автоматически поднимает тряпку, чтобы не мочить ворс.

Но самый топ тут — док-станция с автоматической самоочисткой. Робот сам сливает грязную воду, сам сушит швабру, сам вытряхивает пыль в мешок. Я буквально неделями не вспоминаю о нём — он просто делает своё дело по расписанию. Мощность всасывания 6000 Па, так что шерсть, крошки и мелкий мусор исчезают за один заезд. Стоит, конечно, не три копейки, но оно того стоит. Поверьте.

Цена: 18 320 рублей

Кроссовки с AliExpress — ношу вторую неделю, не снимая

На фото они казались чем-то из фантастического фильма — толстая подошва, необычная форма. Я заказал эти кроссовки скорее из любопытства, чем из реальной потребности. Дошли быстро, и вот уже вторую неделю я хожу в них каждый день. Подошва мягкая, пружинистая, стопа не устаёт даже после долгих прогулок. Размерная сетка совпала один в один — я брал свой стандартный, и сел идеально.

Честно скажу: жена уже шутит, что мне пора заводить отдельную полку под обувь с AliExpress. Но тут сложно удержаться — за 1 361 рубль вы получаете вполне приличные кроссовки с нормальной вентиляцией и цепкой подошвой. Конечно, это не новомодные On и не Yeezy, так что через полгода активной носки они наверняка покажут свой ценник. Но как повседневная пара на тёплый сезон — вариант отличный.

Цена: 1 361 рублей

Беспроводной CarPlay-адаптер — сел в машину и сразу на связи

Каждый раз доставать кабель, втыкать его в iPhone, ждать подключения — мелочь, но раздражает день за днём. Беспроводной CarPlay-адаптер EKIY 2-в-1 решает это раз и навсегда: воткнули в USB-порт штатной магнитолы, и дальше iPhone подхватывается автоматически, как только вы садитесь в машину. Поддерживает и CarPlay, и Android Auto, так что пассажир с Android тоже не останется без навигации.

При выборе таких адаптеров важно смотреть на чип и стабильность Wi-Fi соединения — дешёвые модели часто подвисают или теряют связь в тоннелях. Этот работает на двухдиапазонном Wi-Fi, подключение происходит за несколько секунд после запуска двигателя. Корпус компактный, адаптер практически не видно за панелью. Если ваша машина поддерживает проводной CarPlay, но не беспроводной — это самый простой способ исправить ситуацию.

Цена: 1100 рублей

HONOR 400 Pro — взял ради камеры и не прогадал

Когда стоит выбор между камерофонами в одном ценовом сегменте, всё упирается в детали. HONOR 400 Pro оснащён основной камерой на 200 МП и работает на Snapdragon 8 Gen 3 — это даёт и отличную вычислительную фотографию, и быструю обработку снимков. При дневном свете детализация поражает: можно кропнуть фрагмент и получить вполне пригодное фото.

Тут главное — понимать, что 200 мегапикселей не означают автоматически лучший результат. HONOR делает ставку на программную обработку и NFC для бесконтактной оплаты из коробки, что для глобальной версии важно. Если сравнивать с Realme 16 Pro+, который тоже работает с сенсором на 200 МП, то HONOR выигрывает в стабильности ночной съёмки, а Realme — в динамическом диапазоне при дневном свете. Оба смартфона продаются на AliExpress, и оба достойны внимания.

Цена: 41 650 рублей

Телеобъектив для смартфона — дочь заставила купить

Сидели с дочкой во дворе, она просит сфоткать птицу на дереве, а у меня iPhone Air, у которого зум — ну, скажем мягко, не его сильная сторона. Заказал телеобъектив с 32-кратным увеличением без особых надежд — за 439 рублей ожидать чудес не стоит. Первые пару кадров были мутные, пока не разобрался с фокусировкой и не зафиксировал телефон нормально.

Но когда руку набил — результат для такой цены удивительный. Конечно, это не оптика за десятки тысяч: по краям кадра заметны искажения, а при плохом свете всё плывёт. Зато при дневном освещении детализация на удалённых объектах получается реально неплохая. В комплекте идёт универсальный клипс-крепление, который садится на любой смартфон. Штука нишевая, но если вам хоть раз не хватало зума — за эти деньги попробовать точно стоит.

Цена: 439 рублей

Яндекс Станция Лайт 2 — поставил на кухне вместо радио

Если вы давно присматриваетесь к умным колонкам, но не хотите тратить десять тысяч на эксперимент, то Яндекс Станция Лайт 2 — это самый дешёвый вход в экосистему Яндекса. Я поставил её на кухне в январе: с утра прошу Алису включить новости, днём — таймер на макароны, вечером — подкаст. Компактный корпус занимает места меньше, чем кружка.

Никаких часов на корпусе тут нет — это базовая версия без визуальных наворотов. Зато звук для такого размера приятный, голосовые команды распознаёт чётко даже из другого конца кухни. Управление умным домом, мультирум, стриминг музыки — всё работает. На маркетплейсах её можно найти примерно за 5 500 рублей, а на Али — дешевле.

Цена: 4900 рублей

Массажная подушка для спины — спасение после рабочего дня

Кто работает за компьютером по восемь-десять часов, тот знает это ощущение: встаёшь из кресла, а поясница будто каменная. Раньше я просто терпел и иногда разминался — теперь кладу под спину массажную подушку с 3D-шиацу и включаю на 15 минут. Ролики имитируют движения рук массажиста, есть подогрев, который расслабляет мышцы заметно быстрее.

Подушка повторяет анатомический изгиб поясницы, поэтому не просто вибрирует, а реально прорабатывает нужные точки. Питается от сети через адаптер — заряжать не нужно, просто воткнул и пользуешься. Я использую её в рабочем кресле, но она подходит и для автомобильного сиденья, и для дивана. За 1 100 рублей — это смешные деньги по сравнению с одним сеансом у массажиста, а пользоваться можно каждый день.

Цена: 1 100 рублей

