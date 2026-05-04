Александрийский маяк найден под водой: что осталось от одного из чудес света

Больше 1600 лет назад Александрийский маяк перестал существовать, потому что землетрясения и время превратили одно из семи чудес света в груду камней на морском дне. Теперь археологи подняли со дна 22 монументальных каменных блока, каждый весом от 70 до 80 тонн, и эти фрагменты впервые позволяют детально изучить, как выглядел вход в легендарное сооружение. Проект PHAROS собирает цифрового двойника маяка, буквально по кусочкам.

Ученые нашли руины Александрийского маяка

Операция прошла в акватории восточной гавани Александрии, где подводные руины известны еще с 1968 года. Среди извлеченных элементов оказались перемычки, дверные косяки, пороговые плиты и массивные блоки мощения. По словам руководителя проекта Изабель Эри, эти детали, вероятнее всего, принадлежали монументальному входу в маяк, где смешались египетский и греческий архитектурные стили.

Особый интерес вызвала ранее неизвестная пилонообразная структура с дверным проемом в египетском стиле. Это говорит о том, что маяк был архитектурно сложным сооружением, куда более замысловатым, чем считалось до сих пор.

Стоит отметить, что подводная зона у крепости Кайт-бей занимает около 13 000 квадратных метров. Еще в 1994 году французский археолог Жан-Ив Эмперер провел масштабное обследование и каталогизировал более 3300 объектов: сфинксы, обелиски, колонны и гранитные блоки, разбросанные по морскому дну.

Читайте также: Почему гробница Александра Македонского все еще не найдена

Цифровая копия Александрийского маяка

Проект PHAROS не ограничивается подъемом камней. Каждый извлеченный блок сканируют методом высокоточной фотограмметрии, технологии, которая позволяет создать детальную трехмерную модель объекта по серии фотографий. За последние десять лет более 100 подводных блоков уже были оцифрованы прямо на морском дне.

Новые модели передают инженерам фонда Dassault Systemes, которые собирают из них виртуальный маяк, как гигантский археологический пазл. Каждый блок анализируют и пытаются вернуть на свое место в общей конструкции. Помимо физических фрагментов, команда использует древние описания и изображения маяка — от монет 4 века до нашей эры до текстов 15 века.

Целью является не фантазия на тему «как бы это могло быть», а максимально точная реконструкция, основанная на реальных данных. Если проект завершится успешно, любой желающий сможет «прогуляться» по маяку в виртуальной среде.

Как построили Александрийский маяк и почему он разрушился

Маяк был построен в начале 3 века до нашей эры по заказу Птолемея I Сотера, а спроектировал его греческий архитектор Сострат Книдский. Сооружение стояло на острове Фарос у входа в александрийскую гавань и поднималось на высоту более 100 метров, то есть после египетских пирамид это было самое высокое рукотворное строение в мире.

Более тысячи лет маяк направлял корабли в восточном Средиземноморье. На вершине горел огонь, а бронзовое зеркало усиливало свет, делая его видимым на десятки километров. Само слово «фарос» стало нарицательным: от него произошли слова «маяк» во французском (phare), итальянском (faro), испанском (faro) и даже русское «фара».

Разрушение шло постепенно. Серия землетрясений начала повреждать конструкцию еще в 5 веке, а мощнейший толчок 1303 года сделал маяк непригодным для использования. К 1477 году оставшиеся камни пустили на строительство крепости Кайт-бей — укрепления, которое стоит на том же месте до сих пор.

Египетские пирамиды внутри: что там и сколько их в Египте?

Подводные раскопки у Александрии

Может возникнуть вопрос: зачем поднимать камни, если их можно сканировать прямо под водой? На самом деле работа на поверхности дает совсем другое качество данных. Подводные условия в александрийской гавани трудные: мутная вода, сильные течения и бетонные блоки волнолома, которые сбросили рядом с руинами ещё в 1993 году и которые мешают доступу к артефактам.

Проект PHAROS объединяет не только археологов и инженеров, но и историков, нумизматов и архитекторов. Вместе они собирают все доступные свидетельства, от физических блоков до описаний арабских путешественников 17 века, которые видели маяк еще стоящим. Работы продолжаются почти 30 лет, и нынешний подъем это кульминация этих усилий.

Строение Фаросского маяка

До последних находок представления о маяке основывались в основном на монетах, мозаиках и текстах, и конкретных архитектурных деталей было мало. Теперь же поднятые элементы входной группы свидетельствуют о том, что маяк сочетал египетскую монументальность с греческими строительными приемами. Обнаруженный пилон, конструкция с наклонными стенами, типичная для египетских храмов, выполнен с использованием эллинистических технологий, что подчеркивает космополитичный характер Александрии эпохи Птолемеев.

Это важный штрих для понимания не только самого маяка, но и культуры того времени. Александрия 3 века до нашей эры была городом, где сосуществовали греческие, египетские и в дальнейшем римские традиции, и архитектура маяка, похоже, отражала именно этот сплав.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Виртуальная модель, которую собирают из отсканированных блоков, постепенно становится все более детальной. Пока маяк «восстает» только в цифровом виде, но каждый новый фрагмент приближает ученых к тому, чтобы мы наконец увидели одно из семи чудес света таким, каким его видели древние мореплаватели.