Африка раскалывается прямо сейчас: учёные видят рождение океана

Африканский континент медленно разламывается надвое, и на месте разлома однажды появится новый океан. Это не сюжет фильма-катастрофы, а реальный геологический процесс, который разворачивается прямо сейчас — просто очень медленно. Учёные впервые могут наблюдать, как рождается океан, не опускаясь на морское дно. Так что вопрос о том, сколько океанов на Земле, в будущем может снова стать не таким очевидным.

Восточноафриканский рифт — трещина длиной в тысячи километров: где находится и как появилась

В 2005 году в эфиопской пустыне Афар за считанные дни открылась трещина длиной около 56 километров, глубиной более 15 метров и шириной до 6 метров. По словам геофизика Синтии Эбингер из Тулейнского университета, этот разрыв был эквивалентен нескольким столетиям обычного тектонического движения, сжатым в несколько дней.

Но эта трещина — лишь одно из проявлений куда более масштабного процесса. Восточноафриканская рифтовая система — это сеть разломов, которая тянется от Эфиопии через Кению, Танзанию и дальше на юг, на протяжении более 3 000 километров. Здесь земная кора буквально расходится в стороны: восточная часть Африки (Сомалийская плита) отделяется от основной части континента (Нубийская плита).

Регион Афар — одно из самых жарких мест на планете. Дневная температура здесь нередко достигает 54 °C, а ночью «опускается» лишь до 35 °C. Геофизик Синтия Эбингер однажды назвала это место «адом Данте». Но для геологов Афар — бесценная природная лаборатория.

Как расходятся тектонические плиты в Восточной Африке

Чтобы понять, что происходит, нужно представить себе точку, в которой сходятся границы трёх тектонических плит: Нубийской, Сомалийской и Аравийской. Эта точка находится именно в регионе Афар и называется тройным сочленением — одно из редчайших мест на Земле, где три рифта — Эфиопский, Красноморский и Аденский — встречаются вместе.

Все три плиты расходятся друг от друга. Аравийская плита удаляется от Африки со скоростью около 2,5 см в год. Нубийская и Сомалийская плиты расходятся медленнее — от нескольких миллиметров до полутора сантиметров в год. Эти цифры кажутся ничтожными, но за миллионы лет они полностью перекроят карту — так же, как движение тектонических плит уже медленно смещает целые материки.

Что заставляет плиты двигаться? Под Афаром находится так называемый мантийный плюм — поток раскалённого вещества, поднимающийся из глубин Земли. Он разогревает и утончает земную кору снизу, помогая ей трескаться и расходиться.

Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показало кое-что неожиданное: этот мантийный плюм не однородный и не статичный. Он пульсирует — примерно как геологическое «сердцебиение», — и каждая пульсация несёт свой химический отпечаток. Эти импульсы влияют на все три рифта по-разному, в зависимости от условий в литосфере над ними.

Как формируется океаническая кора в зоне разлома

Самое поразительное в том, что происходит в Афаре, — это не сам разлом, а то, что именно появляется на его месте. Когда плиты расходятся, из глубин Земли поднимается материал, который формирует новую кору. И эта кора по составу и плотности уже отличается от континентальной — она больше похожа на океаническое дно.

Кристофер Мур, докторант Университета Лидса, который отслеживает вулканическую активность региона с помощью спутникового радара, отмечает: это единственное место на Земле, где можно изучать, как континентальный рифт превращается в океанический. Обычно такие процессы скрыты под километрами воды — на дне существующих океанов. А здесь всё происходит прямо на поверхности.

Исследование рифтовой зоны Туркана в Кении и Эфиопии, опубликованное в апреле 2026 года, показало, что земная кора в этом районе утончилась значительно сильнее, чем считалось ранее. Учёные описывают процесс «шейкообразования» — когда кора растягивается, как ириска, пока не станет настолько тонкой, что вот-вот разорвётся. Это первый известный активный континентальный рифт, который уже находится на этой критической стадии.

Когда в Африке появится новый океан по расчётам учёных

Учёные оценивают, что полное затопление рифтовой зоны произойдёт через 5–10 миллионов лет. К тому моменту воды Красного моря и Аденского залива хлынут в разлом, образуя новый океанский бассейн (чем море отличается от океана — вдруг возник вопрос). Восточная часть Африки — нынешние Сомали и части Кении, Эфиопии, Танзании — станет отдельным небольшим континентом.

Похожий процесс когда-то разделил Африку и Южную Америку, создав Атлантический океан. Геолог Кристи Тилл из Университета штата Аризона подчёркивает, что восточноафриканский рифт может быть самой ранней стадией такого же сценария — просто всё происходит крайне медленно. А вообще понять, сколько океанов на Земле, не так просто, как кажется со школьной карты.

Важно понимать: процесс не гарантирован. Некоторые континентальные рифты «замирают», так и не превратившись в океан. Классический пример — Мидконтинентальный рифт, который мог расколоть Северную Америку в районе Великих озёр, но остановился. Однако в случае Восточной Африки пока нет признаков замедления, и данные спутниковых измерений показывают продолжающееся расхождение плит.

Как раскол Африки влияет на климат и рельеф уже сейчас

Может показаться, что событие, до которого миллионы лет, не имеет практического значения. Но это не совсем так.

Во-первых, рифтинг — это не плавный процесс. Исследования показали, что он может сопровождаться внезапными, взрывными событиями — когда давление магмы накапливается и в какой-то момент разрывает кору. Это означает реальные сейсмические и вулканические риски для людей, живущих вдоль рифта, особенно если учитывать, как происходят землетрясения в зонах активной тектоники.

Во-вторых, Афар — уникальное окно в прошлое и будущее планеты одновременно. Тектонические силы, разламывающие землю, обнажают древние слои осадочных пород возрастом до 5 миллионов лет. Именно здесь были найдены одни из самых ранних останков предков человека. Рифт в буквальном смысле вскрывает историю нашего вида.

В-третьих, современные технологии — GPS, спутниковый радар, сейсмометры — позволяют отслеживать движение плит с точностью до нескольких миллиметров в год. Как отмечает морской геофизик Кен Макдональд из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, такая точность была невозможна ещё несколько десятилетий назад. Сегодня учёные впервые могут в деталях наблюдать, как континентальная кора превращается в океаническую.

Восточноафриканский рифт — это редкий случай, когда один из самых фундаментальных процессов на планете происходит не где-то на недоступном морском дне, а на суше, под открытым небом. Мы не увидим нового океана при жизни, но впервые можем понять в реальном времени, как именно он рождается.