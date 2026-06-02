Почему я купил робот-пылесос Midea V15 Evo Ultra. Он моет, сушит, убирает — и все сам

Свой первый робот-пылесос я завёл ещё в 2022 году. По тем временам это была очень хорошая модель: она имела не только функцию влажной уборки, но и поставлялась с док-станцией, которая и промывала моющие салфетки, и даже высушивала их. Ну, по крайней мере, так было заявлено. Хотя по факту многое не сходилось: тряпки не сохли, ковры пылесос убирать не умел, да и в целом широким функциональным набором не отличался, поскольку даже Алису не поддерживал. Но вот наконец старичок приказал долго жить, и я решил, что пора обзавестись чем-то более современным. Так я стал обладателем Midea V15 Evo Ultra, прожил с ним целый месяц — и теперь могу сказать, как оно.

Чем Midea V15 Evo Ultra отличается от других моющих роботов-пылесосов

Midea — бренд, который в России знают в основном по холодильникам, кондиционерам и в лучшем случае стиральным машинкам. А вот роботы-пылесосы — далеко не самый известный продукт этого производителя. Поэтому V15 Evo Ultra я первоначально даже не рассматривал. Хотя рассмотреть, откровенно говоря, стоило. Все-таки это один из немногих пылесосов с выезжающей шваброй, которая позволяет протирать полы буквально впритык к плинтусу.

Смотрите, в чём тут прикол. Абсолютное большинство моющих роботов-пылесосов, даже самых дорогих, имеют одну и ту же проблему: их моющая подошва расположена под днищем. А поскольку сами устройства чаще всего круглые, при уборке в углах и по периметру остается нехилая такая слепая зона, протереть которую не удается чисто физически. На это вкупе с почти 5000 отзывами на Озоне и купился. И не прогадал.

Потому что тут все иначе. У V15 Evo Ultra одна из двух круглых моющих подошв сидит не на жёсткой оси, а на выдвижном кронштейне. Поэтому когда робот едет вдоль стены, эта швабра как голова у черепахи выезжает за пределы корпуса и оттирает то, до чего мой старый пылесос не доставал.

Во-первых, да, я следил. А, во-вторых, та самая матовая полосочка вдоль плинтусов, которую мой старый пылесос вообще никак не касался, с V15 Evo Ultra теперь становилась блестящей от воды. В характеристиках это называется ScrubExtend. Зачем так сложно? Видимо, потому что пылесос не только выдвигает швабру, но и прижимает ее к полу, чтобы лучше его отмыть. Говорят даже, что давление достигает 7 ньютонов.

Купить Midea V15 Evo Ultra

Так это или нет, не знаю. Не замерял. Но по ощущениям реально стало чище. Сертификат TÜV Rheinland подтверждает. Если не знали, это немецкая контора, которая обычно тестирует промышленное оборудование на безопасность. Они подтвердили, что выезжающая швабра реально покрывает плинтус «без зазора», с погрешностью 0 мм. Я на такие сертификаты плевать хотел с высокой колокольни, но в данном случае результат вижу сам.

За надежность механизма тоже переживать не стоит. Производитель заявляет, что он рассчитан минимум на 100 000 циклов уборки. А это 270 лет, если гонять пылесос хотя бы раз в день. Да даже если поделить заявленную производителем цифру на 10, все равно получится много. Не уверен, что буду тестировать этот пылесос 27 лет, но посмотрим.

Сказать честно, в сам механизм я, в общем-то, верил. А вот в то, что пылесос его случайно не отломит — нет. Правда, однажды, когда пылесос убирался, а я случайно наехал на него стулом, произошло то, чего я не ожидал вообще. Я был уверен, что сейчас выезжающая «рука» как минимум треснет, но нет. Она просто сжалась обратно — совсем как черепаха. Получилось с одной стороны страшно, а с другой очень прикольно.

Лидар и навигация: как Midea V15 Evo Ultra строит карту квартиры

Сверху у V15 Evo Ultra торчит лидар. Да, для современных роботов-пылесосов это вообще обыденность. Но проблема в том, что мой старый пылик использовал этот механизм как-то странно. Например, из-за зеркала он был уверен, что у нас есть еще одна комната и постоянно пытался туда попасть. Тут, кстати, такого нет. Робот проехался по квартире, построил карту квартиры и, что удивительно, не смутился даже из-за зеркала.

Вот вам сама карта, которую он построил:

Видимо, сказывается наличие дополнительного лазерного сенсора под названием 3D-AI IntelliView. Он распознаёт до 150 типов объектов и работает даже в темноте, потому что там есть подсветка. Опять же, не знаю, его ли это заслуга, но мой старый пылесос зажевывал шнурки у кроссовок просто как здрасьте, а этот просто проезжает мимо. Я даже специально раскидал носки по полу, а ему хоть бы хны.

Но что робот так и не победил, так это шторы. Если у вас длинные занавески, и они касаются ламината, V15 Evo Ultra их подметает обычной щёткой, как часть стены. Ничего не рвет, но и сквозь них не ездит. А мне бы хотелось, потому что именно за ними обычно остается много пыли.

Но в целом к маршруту вопросов нет. Откровенно говоря, мой старый пылесос тоже не носился хаотично туда-сюда, но иногда начинал уборку то с одной, то с другой комнаты. Не сказать, что мне это как-то мешало. Просто казалось странным. Но тут все четко. Сначала V15 Evo Ultra проходит периметр — и строго начиная с гостиной, — потом убирает середину аккуратной змейкой. А между подходами ездит на мойку.

И вот это для меня было в новинку. У V15 Evo Ultra нет встроенного резервуара для воды. Только швабры. А они, как вы понимаете, имеют свойство пачкаться в процессе уборки. И чтобы не размазывать грязь по чистому полу, робот время от времени возвращается на станцию помыть мопы прямо посреди уборки. Помылся — поехал дальше, ровно в то место, где остановился. Сначала я думал, что сэкономил. А оказалось, что так даже лучше.

Купить Midea V15 Evo Ultra

Плюс — робот сам распознаёт пороги и автоматически увеличивает мощность всасывания, когда подъезжает к ним. То есть когда он подползает к стыку ламината и плитки, он буквально на полсекунды бустит всасывание, чтобы выгрести мусор, который обычно копится в шве. Я это заметил случайно — услышал, что звук мотора в определённых местах кратковременно меняется. Сначала подумал, что глюк, потом разобрался — это так задумано.

Аналогично распознаются и лужи: если вы что-то пролили и забыли, робот это увидит, не поедет через лужу и предупредит вас в приложении. Сам с такой ситуацией пока не сталкивался, но читал в отзывах. Хотя не уверен, то это плюс. По мне, так было бы лучше, чтобы пылесос просто убрал лужу сам.

Как Midea V15 Evo Ultra справляется с шерстью, волосами и коврами

Теперь к самому злободневному — про шерсть, волосы и ковры. Это, как мне кажется, главная боль любого владельца робота-пылесоса. У моего старого аппарата боковая щётка превращалась в пушистый кокон пару раз в неделю так точно. Я брал ланцет из коробки и срезал намотанные волосы, потом ещё мыл щётку под краном. Не то чтобы это была какая-то особо мучительная процедура, но каждую неделю это был мой обязательный ритуал.

У V15 Evo Ultra с этим всё решено иначе. Сначала я даже удивился: резака-то в комплекте нет. Оказалось, что тут боковая щётка не обычная, а с щетинками, которые посажены V-образно. У нее даже свое название есть — DragonClaw. Имечко, конечно, странное, но идея гениальная: волосы и нитки за такую щётку попросту не цепляются. И знаете — работает.

Кроме того, у основной турбощётки (это та, что под брюхом) сверху имеются небольшие ножи, которые тоже срезают намотанные волосы. Получается, сразу две системы защиты от наматывания одновременно: на боковой щётке геометрия, на основной — ножи. За месяц использования я её ни разу не снимал. Возможно, придётся через полгода, посмотрим. Но пока она реально чистая.

Теперь про ковры. У меня в гостиной лежит ковёр с довольно коротким ворсом, но для моего старого пылесоса он был, по сути, мёртвой зоной. Робот туда заезжал, делал вид, что работает, и уезжал. Если что-то рассыпал — доставай ручной пылесос или собирай руками.

У V15 Evo Ultra тут две вещи разом:

FlexiRise. Когда робот распознаёт ковёр, моющие подошвы поднимаются на 12 мм вверх, и ковёр остаётся сухим.

Когда робот распознаёт ковёр, моющие подошвы поднимаются на 12 мм вверх, и ковёр остаётся сухим. Турборежим на коврах. На коробке написано, что заявленная мощность всасывания 22 000 Па.

В приложении, кстати, есть прикольная настройка: можно сделать, чтобы перед влажной уборкой робот сначала прошёлся сухим режимом по коврам с поднятыми мопами. То есть пылесосит ковры отдельно, моет голый пол отдельно. Я так и настроил — мне понравилось.

Док-станция Midea V15 Evo Ultra: чем она занята целый час после уборки

С самим роботом разобрались. Теперь к станции. И вот тут, надо сказать, самая ощутимая разница со старым пылесосом — она крупная, габаритами как небольшая тумбочка, и берёт на себя кучу работы, которую раньше делал я руками.

Купить Midea V15 Evo Ultra

Как это устроено. После того как робот заехал на базу, станция сначала высыпает мусор из его контейнера в большой одноразовый мешок внутри себя. Мешок рассчитан на 60 дней, но по ощущениям хватит даже на больший срок. У меня за месяц набралось даже меньше половины, так что пропорция тут с запасом. Потом мопы промываются горячей водой температурой 75 °C. После — сушка тёплым воздухом, 55 °C, около часа. И через час мопы реально сухие. Не сыро-влажные, не полусухие, а реально сухие, как из стиралки с режимом сушки.

Это меня, кстати, удивило больше всего остального. На старом пылесосе сушка тоже была. Но там обдув был холодным воздухом, поэтому тряпки оставались мокрыми, через пару часов начинали попахивать сыростью, и я в итоге снимал их и сушил отдельно в ванной. А тут мопы не пахнут вообще ничем — ни сыростью, ни химией.

Теперь про неприятное. Сразу скажу — оно есть.

Первое — при сушке станция жужжит. Не кошмар и даже тише, чем мой старый пылесос. Но, если док-станция стоит с вами в одной комнате, вы будете ее слышать. И злиться. У меня станция стоит в коридоре и до спальни звук не доходит. Но если у вас однушка-студия — знайте, что еще целый час после каждой уборки она будет тихо гудеть рядом.

Второе — бак с грязной водой надо мыть, а не просто сливать. Опять же, поскольку у меня уже был пылесос с похожей функциональностью, я это знал. Но поскольку эта модель — совсем новая, где-то в душе я надеялся, что прикасаться к ней не придется вообще.

И вот вам хинт: не жадничайте и лейте в бак только фильтрованную воду, чтобы накипь и отложения не забивали каналы. Иначе пройдет год-другой, и система просто встанет.

Да, чистую воду эта штука пьёт со страшной скоростью. Полный бак (заявлено около 4 литров) у меня уходит за 4-5 уборок на 60 квадратов. То есть раз в неделю надо обязательно доливать.

Приложение Midea Smarthome и управление голосом через Алису

С приложением у V15 Evo Ultra всё хорошо. Называется оно Midea Smarthome, и тут — в отличие от приложения моего старого пылесоса, где был ужасный перевод и съезжающая верстка — всё нормально. Русский язык, кнопки реагируют с первого нажатия, ничего никуда не разъезжается. Можно делить квартиру на комнаты, объединять зоны, ставить виртуальные стены — например, чтобы пылесос не лез в детскую, пока ребёнок спит.

Что мне реально понравилось — отдельные сценарии под каждую комнату. У меня настроено так: на кухне — два прохода с максимальной подачей воды (потому что туда чаще всего что-то проливается), в спальне — один проход в тихом режиме (чтобы не будить с утра), в прихожей — вообще только сухая уборка, потому что туда заносят грязь с улицы и протирать там лишний раз не надо. Один раз настроил — и забыл, дальше робот сам понимает, где что делать.

Карты тоже можно сохранять — до нескольких штук. Это удобно, если у вас двухуровневая квартира или если вы переставляете мебель между сезонами. У меня квартира одна, поэтому я этой фишкой не пользуюсь. Но знаю, что есть.

В приложении ещё показывается заряд аккумулятора в процентах, а также есть куча разных уведомлений на случай, если что-то пошло не так. Например, сегодня пылесос прислал мне пуш о том, что у него слетел моющий диск. Да, робот и сам прокричал об этом, но его-то я как раз и не услышал. А вот оповещение на телефоне — увидел.

Купить Midea V15 Evo Ultra

Но самое важное лично для меня — он работает с Алисой. Просто говорю «Алиса, пропылесось» — и робот выезжает с базы. Или «Алиса, пропылесось на кухне» — и робот едет только туда. На старом пылесосе для запуска уборки приходилось каждый раз лезть в приложение: открыть, найти нужную кнопку, ткнуть. Это было неудобно.

Из мелких косяков — иногда уведомления о завершении уборки приходят с задержкой минут в 5-10. Робот уже стоит на базе, мопы сушатся, а телефон только-только пиликает «уборка завершена». Не критично, но странно.

Минусы Midea V15 Evo Ultra, о которых стоит знать до покупки

Идеала, как водится, не бывает. И у V15 Evo Ultra тоже нет. За месяц у меня накопилось три штуки, к которым я бы придрался. Они не критичные, но раз пишу честно — пишу.

Высота из-за лидара. По ощущениям там больше 8 сантиметров, поэтому под низкую мебель робот не пролезает. Если в доме много низких диванов, тумб и кроватей — это сразу минус. Прямо перед покупкой реально лучше пройтись с линейкой.

По ощущениям там больше 8 сантиметров, поэтому под низкую мебель робот не пролезает. Если в доме много низких диванов, тумб и кроватей — это сразу минус. Прямо перед покупкой реально лучше пройтись с линейкой. Цена расходников. Сменные мопы, фильтры, мешки, боковые щётки — всё это в продаже есть, но стоит ощутимо. Например, полный комплект расходников на Озоне продают за 1200-1500 рублей, которые придется выкладывать каждый год или чаще, если убираетесь каждый день. Особенно расходуются одноразовые мешки для пыли — один на 60 дней, потом покупай новый.

Сменные мопы, фильтры, мешки, боковые щётки — всё это в продаже есть, но стоит ощутимо. Например, полный комплект расходников на Озоне продают за 1200-1500 рублей, которые придется выкладывать каждый год или чаще, если убираетесь каждый день. Особенно расходуются одноразовые мешки для пыли — один на 60 дней, потом покупай новый. Долгая сушка мопов. Полный цикл — около двух часов, и всё это время робот стоит на базе с занятыми мопами. Захочешь срочно проехать ещё раз — придётся ждать. Хотя, если честно, мне за месяц такое не понадобилось ни разу.

Стоит ли покупать Midea V15 Evo Ultra: мой вердикт после месяца

Окей, к главному вопросу. По мне — определённо да. Если у вас уже есть какой-то моющий робот среднего класса и вы упёрлись в его потолок — берите. Все те мелочи, которые меня в прошлом аппарате доводили (мокрая тряпка после уборки, грязные углы у стен, ручной вынос мусора, отсутствие голосового управления) — тут просто не возникают. Не «улучшено», не «оптимизировано», как пишут в карточках товара. Просто нет.

Если робота-пылесоса у вас никогда не было — V15 Evo Ultra тоже может стать первым. Но имейте в виду, что вы сразу заходите с флагмана. На однушку 30 квадратов без ковров — наверное, переплатите за функции, которые вам не нужны. На квартиру побольше, с коврами, мебелью разной высоты — нормально вписывается.

Я доволен. Уборка теперь идёт без меня — по расписанию утром, пока я ещё сплю. Просыпаюсь — полы чистые, тряпка сухая, контейнер пустой. И всё.

Купить Midea V15 Evo Ultra

Купить Midea V15 Evo Ultra вы можете на Ozon — там, кстати, периодически бывают акции, я свой как раз так и взял с приличной скидкой. В продаже бывают две версии две: белая и чёрная. Внутри у них одно и то же, поэтому выбирайте по интерьеру.